Fútbol | Primera División El Real Valladolid visita el Bernabéu sin cláusulas ni miedos Enes Ünal y Toni Kroos saltan a por el balón en el duelo entre sus equipos disputado en el Bernabéu la pasada temporada. / Javier Soriano-AFP Sergio podría hacer debutar a San Emeterio en el centro del campo en sustitución de Alcaraz J. A. PARDAL Valladoild Sábado, 24 agosto 2019, 09:09

Aunque parezca que pocas cosas han cambiado en el Real Madrid y el Real Valladolid desde que se enfrentaron en el Bernabéu hace ahora nueve meses (el partido terminó 2-0), lo cierto es que ambos han sufrido variaciones durante este tiempo, si no radicales sí muy importantes, y todas ellas se pondrán en liza en el choque que sostendrán esta tarde (19:00 horas).

Para empezar, el conjunto blanco ha cambiado de técnico desde entonces, ya que los de Sergio se convirtieron sin pretenderlo en el alfa y el omega de Santiago Solari. El argentino debutó al frente del equipo madrileño con el partido ante los blanquivioletas del 3 de noviembre del año pasado y cerró esa etapa en el Nuevo José Zorrilla 16 jornadas después, el 10 de marzo.

Alineaciones probables Real Madrid Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Isco, Bale, Vinicius, Benzema. REAL VALLADOLID Masip; Moyano, Kiko Olivas, Salisu, Nacho, Fede San Emeterio, Alcaraz, Pedro Porro, Óscar Plano, Enes Ünal y Sergi Guardiola.

La llegada de Zidane ha traído consigo la salida de Reguilón camino del Sevilla y la vuelta a la primera línea de Isco, que atravesó una etapa de desconexión mientras que Solari estuvo al frente y que, como todo apunta, será hoy titular en sustitución del sancionado Luka Modric.

Entre rumores de salidas y llegadas a su plantilla, Zidane optó por recurrir a la vieja guardia en Balaídos para su primer partido de liga y la apuesta no le pudo salir mejor ya que los suyos lograron un solvente 1-3 en el que Bale se mostró como en sus mejores días.

Pese a ese buen arranque del campeonato doméstico, el técnico francés no podrá repetir once esta tarde por la sanción de su balón de oro y porque lo más probable es que Carvajal sea titular después de los apuros que pasó Odriozola para sujetar el ataque gallego hace exactamente una semana. A estas dos circunstancias se suman las lesiones de Hazard, Brahim, Rodrygo y Asensio, lo que iguala las bajas a las de un Pucela que no puede contar con el sancionado Barba ni con los lesionados Rubén Alcaraz, Sandro Ramírez y Luismi.

Lunin, único madridista

En el equipo castellano también ha habido modificaciones respecto al que asombró al Bernabéu por su descaro y su capacidad para no perderle la cara al partido, aunque el espíritu de la plantilla sigue siendo exactamente el mismo.

En el primer verano de fichajes con la batuta del club en manos de Ronaldo Nazário, hasta tres futbolistas han llegado cedidos por el Real Madrid aunque solo uno de ellos, Andriy Lunin, está dentro de la convocatoria para el encuentro ya que los otros dos (Jorge de Frutos y Javi Sánchez) aún no aparecen como inscritos en la página web de LaLiga.

Tanto el meta campeón del mundo sub-20 como el resto de los cedidos del club blanco que militan ahora en el Pucela tienen permiso para jugar, toda vez que los merengues han optado por no incluir en sus contratos de cesión la llamada cláusula del miedo. De todas formas, lo más lógico es que su presencia no influya en el resultado del partido porque es probable que el ucraniano no llegue a saltar al césped ya que, a día de hoy, Jordi Masip es el titular en el puesto y, salvo sorpresa o accidente, completará los noventa minutos del choque bajo los tres palos.

Hasta cuatro de los jugadores blanquivioletas que el año pasado participaron en esta cita ya no están en el club (Fernando Calero, Luis Suárez, Daniele Verde y Duje Cop), mientras que Sergio se verá obligado a introducir dos variaciones respecto al once con el que afrontó con éxito el choque en el Benito Villamarín del pasado domingo. Las lesiones musculares sufridas por Sandro Ramírez y Alcaraz darán la oportunidad de inicio al debutante Fede San Emeterio y al punta Enes Ünal, que hizo muy buenas migas con Guardiola en la recta final del curso pasado aunque no completó un buen partido frente al Betis.

Además, todo apunta a que Antoñito se caerá de la alineación para dejar paso a un Pedro Porro al que Sergio ha probado como interior derecho a lo largo de la semana en una banda que seguramente volver a estar defendida por Javi Moyano.

Con una convocatoria sin el renqueante Pablo Hervías y en la que el delantero del Promesas Miguel de la Fuente le ha ganado la partida a Stiven Plaza (en principio el cuarto delantero del equipo pero que jugará en el filial para sumar minutos de competición), el equipo castellano aspira a pelear los puntos con «descaro, tranquilidad y confianza e intentando hacer daño», como ya anunció el jueves su entrenador.