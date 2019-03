El Real Valladolid vuelve al trabajo con Borja y Stiven Plaza aún al margen

El Real Valladolid regresó esta tarde a los entrenamientos después de los tres días de descanso de los que disfrutó la plantilla blanquivioleta aprovechando el parón de la Liga por los partidos de selecciones.

En la primera sesión de trabajo estuvo ausente Anuar, concentrado con Marruecos, además de Luismi, Toni y Hervías, lesionados de larga duración. Además, Stiven Plaza y Borja Fernández se ejercitaron al margen del grupo como parte de la recuperación de sus respectivas dolencias, que les tienen apartados desde el partido de hace más de tres semanas frente al Espanyol.

Los que si estuvieron presentes fueron Joaquín, que la semana pasada se perdió algunos entrenamientos por molestias físicas, y los jugadores del filial Guille Vallejo y Waldo Rubio.

«Las últimas semanas tengo muy buenas sensaciones, estoy fino, mejor que en los últimos meses»

Tras la sesión, que se celebró ante una gran expectación al coincidir con los entrenamientos de los equipos de cantera, Enes Ünal fue el encargado de atender a los medios de comunicación, demostrando que ha mejorado bastante en su uso del castellano.

Se mostró el jugador turco muy confiado en sí mismo porque, aseguró que en las últimas semanas tiene «muy buenas sensaciones». «Estoy fino, mejor que en los últimos meses», dijo.

Aseguró el futbolista que tuvo «malas sensaciones» ante la falta de gol, pero que «respeta mucho» y está «muy agradecido» con el cuerpo técnico porque le han ayudado en esos momentos.

Así mismo, reconoció que su cifra de goles (3) es muy escasa; «es mi sexto año como profesional y en el fútbol no puedes estar siempre bien o muy bien. Este año he tenido partidos buenos y muy buenos. Las estadísticas no son muy buenas, es un año muy duro, pero es normal».

Tras asegurar que le hubiera gustado ir con su selección puesto que esta es la primera vez en los últimos años que no es convocado, aseguró Ünal que su está implicado al cien por cien con el Valladolid. «Yo estoy aquí y juego por el Real Valladolid. Solo tengo una cosa en mi cabeza que es que el Real Valladolid esté en LaLiga el próximo año, no puedo pensar en el Villarreal. No puedes pensar en el futuro en el fútbol; solo en hoy, siempre hoy».