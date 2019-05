Real Valladolid-Athletic: ¡Que hable Zorrilla! Pancarta desplegada en el fondo norte en el último partido ante el Girona. / Villamil La afición, que ha llevado en volandas al equipo durante la semana, quiere llenar al estadio y meter el primer gol ante un Athletic que busca atar plaza europea para la próxima temporada LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Domingo, 5 mayo 2019, 09:16

Zorrilla debe hablar esta tarde. Y cuanto más alto mejor para llevar en volandas a un equipo que depende de su respuesta como local para garantizar su presencia un año más en la máxima categoría. Al igual que lo fue ante el Girona, la respuesta de la grada resulta hoy fundamental para sumar tres puntos y neutralizar las victorias cosechadas ayer tanto por el Levante como por el Celta.

Cierto es que lo ha sido a lo largo de la temporada pero hoy más que nunca, la grada tiene que erigirse en jugador número 12 para meter ese primer gol que tanto sudor le cuesta conseguir al Real Valladolid en este curso. La promoción lanzada desde el club para que los abonados puedan adquirir una entrada a un precio reducido, unido a la llegada masiva de aficionados desde Bilbao, invita a pensar que esta tarde se volverá a rozar el lleno y Zorrilla ofrecerá un aspecto similar al que este año ha registrado ante Barça, Alavés, Atleti o Real Madrid.

Desde Bilbao, de hecho, se apunta a que 2.000 hinchas acompañarán al Athletic en Valladolid.

Un plus de motivación extra que el propio Sergio González ha valorado en los últimos días como factor clave para que sus jugadores den en el campo la misma respuesta que dieron ante el Girona. De hecho, y pese a los contratiempos que ha debido superar en las últimas semanas en forma de lesiones, el nivel de juego se ha acercado al ofrecido en la primera vuelta cuando el Valladolid llegó a convertirse en una de las revelaciones de la liga. La última visita al Wanda no escapó a este guion y el equipo de Sergio dio su mejor versión duplicando en ocasiones de gol y dominando durante muchas fases de juego al segundo clasificado.

Posibles alineaciones Real Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Calero, Nacho; Keko, Alcaraz, Míchel, Óscar Plano; Enes Ünal y Sergi Guardiola. Athletic de Bilbao: Herrerín; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Berchiche; De Marcos, San José, Dani García, Córdoba; Raúl García y Williams. Árbitro: Mateu Lahoz, con Martínez Munuera como asistente VAR

Sin perder de vista esa misma progresión, el técnico ha ido recuperando efectivos esta semana, y amén de la vuelta de Kiko Olivas a la convocatoria tras cumplir su partido de sanción, han entrado también en la lista jugadores como Keko Gontán, Daniele Verde y Duje Cop una vez superados sus problemas físicos.

Así, Sergio decidió ayer concentrar a los veinte disponibles para esta nueva final ante el Athletic de Bilbao, y de este modo deberá realizar dos descartes minutos antes del encuentro.

La lista está formada por Masip y Yoel, además de Joaquín, Moi, Kiko Olivas, Calero, Waldo, Borja, Ünal, Óscar Plano, Verde, Guardiola, Alcaraz, Moyano, Antoñito, Toni Villa, Cop, Míchel, Nacho y Keko.

Tigua

En cuanto al once titular, la vuelta de Kiko Olivas para formar tándem con Calero en el eje de la zaga deja a Joaquín como sacrificado, y el regreso de Keko tras lesión bien podría mandar al banquillo a Waldo a la espera de una oportunidad en la segunda parte. El resto no diferirá del once que plantó cara al Atleti en la última jornada.

Sí diferirá el partido del disputado en la primera vuelta cuando Garitano trataba de enderezar la nave rojiblanca. Por entonces el Valladolid, que sacó un punto en el minuto 92 con gol de Óscar Plano, formó con Únal y Leo Suárez en punta de ataque y supo frenar tanto a Iñaki Williams como a Muniain, dos de los principales baluartes ofensivos del Athletic. En aquella tarde también estuvo en el campo Beñat, que esta vez se ha quedado en casa al no superar sus problemas físicos.

Sin Beñat

En este sentido, el conjunto de Garitano se presenta en Valladolid plagado de novedades ya que, además de Beñat, no han entrado en la convocatoria ni Susaeta –titular hace una semana–, ni Kodro, Lekue, Rico e Iturraspe. En el otro lado de la balanza el técnico recupera a varios lesionados –Yeray, Dani García, Ibai Gómez y Ander Capa– e incluye en la lista a Nolaskoain.

El Athletic continúa en su particular cruzada por Europa, e intentará aprovechar el tropiezo del Sevilla ante el Leganés para recortar distancias. En cualquier caso, la séptima plaza en la que se encuentra le reportaría billete para competición continental si el Valencia sigue ocupando puesto entre los seis primeros. Y precisamente por ese desliz del Sevilla, el equipo rojiblanco depende de sí mismo para evitar las eliminatorias previas, teniendo en cuenta que la liga se despide con un Sevilla-Athletic.

Unas cuentas que pasan, por supuesto, por ganar en Zorrilla.

Muy a pesar de que sus números a domicilio no han sido tan óptimos como los que le amparan en San Mamés, la trayectoria con Garitano en el banquillo le ponen en la línea de los equipos que pelean por entrar en territorio 'Champions'. Solo contando las ocho últimas jornadas (cuatro victorias y dos empates), sin ir más lejos, ocuparía la tercera plaza.

En el plano deportivo, en el once inicial estarán casi con toda seguridad Iago Herrerín bajo palos, Yuri Berchiche en el lateral izquierdo, y Raúl García e Iñaki Williams en ataque.

Las dudas, además de en cuantos de los cuatro lesionados volverán en el equipo, se centran en las bandas en el centro del campo. Óscar de Marcos por la derecha e Íñigo Córdoba por la izquierda son los que más han convencido a Garitano a lo largo de la temporada.

Unai Núñez, en el centro de la defensa si finalmente el técnico vizcaíno no da entrada todavía a Yeray o no juega Íñigo Martínez, y Mikel San José, en el doble pivote ante la ausencia de Beñat, completarían un equipo titular del Athletic en Valladolid al que también aspira Iker Muniain.

La estadística deja buenas noticias a los rojiblancos, ya que no ha perdido en ninguno de sus siete últimos enfrentamientos con el Valladolid –la última data de 2009 por 2 a 1–. A favor de los locales, sin embargo, está que han sumado en tres de sus cuatro últimos partidos.