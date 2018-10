Real Valladolid Recuerdos del Villamarín: la tensión de Carlos Suárez en el palco bético en 2009 02:10 Carlos Suárez, en el palco del estadio del Real Betis el 31 de mayo de 2009 tras consumarse la permanencia blanquivioleta en Primera. / Canal + El entonces presidente del Real Valladolid concedió una entrevista a Canal + nada más certificarse la permanencia blanquivioleta en la que mostró el nerviosismo que había vivido durante el choque ARTURO POSADA Valladolid Viernes, 19 octubre 2018, 12:46

El estadio del Real Betis, al que el Real Valladolid vuelve este domingo, ha dejado muchos momentos para el recuerdo pucelano. En el Benito Villamarín se gestó, por ejemplo, el descenso a Segunda del equipo entrenado de Juan Ignacio Martínez. El 4-3 encajado el 11 de mayo de 2014 ante un rival ya descendido resultó una estocada mortal que condenó al Pucela a cuatro años de sufrimiento en Segunda. En la campaña 2003-2004, un gol de Assunçao, también en la penúltima jornada, tuvo el mismo efecto letal para un Real Valladolid que tampoco pudo frenar la caída al infierno de plata.

Pero el feudo verdiblanco también ofrece recuerdos más agradables, como la permanencia blanquivioleta en la última jornada de la campaña 2008-2009, en un partido cargado de tensión y que acabó en descenso bético. De aquel choque ha pasado a la historia el gol de Marcos Aguirre a pase de Víctor Manuel Fernández en el minuto 45 y el 1-1 de Oliveira en el 49 que abocó el encuentro a un final a muerte entre los dos contendientes. Un solo tanto en contra separaba al Real Valladolid de consumar el descenso de categoría, pero el Betis no pudo con el Pucela de José Luis Mendilibar y sobre el césped del Benito Villamarín (entonces llamado Ruiz de Lopera) hubo fiesta vallisoletana y funeral verdiblanco.

Entre las imágenes para el recuerdo que dejó aquel partido figuran las del entonces presidente blanquivioleta Carlos Suárez en el palco sevillano minutos después de concluir la contienda. Suárez atendió a los micrófonos de Canal + en una pequeña entrevista que permitió comprobar la carga de presión que puede experimentar un dirigente de un club profesional en partidos límite. Con toda la tensión acumulada durante el choque, los incidentes que protagonizaron aficionados béticos y la alegría por la permanencia del Real Valladolid, Suárez admitió que había pasado «un sufrimiento de la leche». «Esto es la hostia, ¿eh?», le dijo a la periodista Mónica Marchante mientras resoplaba, recordaba las ocasiones que pudieron cambiar el rumbo del partido y daba alguna calada ocasional a un cigarrillo. Suárez también comentó ante el micrófono del Plus la pequeña brecha que le causó una lata al entonces consejero blanquivioleta Rafael González-Aller. «La mala suerte ha hecho que le diera a él. No ha sido nada y con la alegría de haber permanecido, creo que no duele». Carlos Suárez mostró igualmente su solidaridad con Pepe León, a la sazón presidente del Betis: «Le mando un fuerte abrazo. Yo lo he vivido en la última jornada en casa y... joder. Además, lo grabasteis vosotros [Canal +]. Tenemos la suerte o la desgracia de que siempre estáis ahí. La verdad es que es la bomba», concluyó el mandatario. El vídeo completo está disponible más arriba.

Este domingo (20:45 horas), Betis y Real Valladolid se miden en el Benito Villamarín sin tantas urgencias y con situaciones más desahogadas tras las primeras ocho jornadas de Liga. Los locales llegan en octava posición con 12 puntos y el Pucela del gran Sergio González comparece séptimo, también con 12 puntos, una tremenda racha de tres victorias consecutivas y sin conocer aún la derrota como visitante. Esta vez, no habrá lugar para el dramatismo sobre el césped ni para grandes dosis de tensión en el palco. Carlos Suárez, ahora consejero de un Real Valladolid presidido por Ronaldo Nazário, podrá vivir un partido más tranquilo y sin el estrés de aquella tarde de 2009.