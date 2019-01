Las redes estallan contra el VAR: «Lo que han hecho al Pucela es un escándalo» El colegiado Jaime Latre consulta el VAR de la jugada del primer gol del Real Valladolid ante el Levante. / Manuel Bruque / Efe El videoarbitraje anuló un gol a Óscar Plano por un supuesto fuera de juego de Calero EL NORTE Valladolid Domingo, 20 enero 2019, 20:38

El Real Valladolid se está acostumbrando a remar a contracorriente en la Liga Santander. Ahora, cada vez que los de Sergio González pisan un terreno de juego, no juegan contra once: el VAR se está convirtiendo en una peligrosa rutina para el Pucela. Este domingo, frente al Levante, volvió a ser el gran protagonista. Ni el olfato goleador del blanquivioleta Óscar Plano, ni el mano a mano fallido del turco Enes Ünal ni tan siquiera el gol de Coke que dio la victoria al conjunto valenciano. No. El videoarbitraje acaparó toda la atención.

La polémica surgió nada más comenzar la segunda mitad en el Ciutat de Valencia. Corría el minuto 48 de partido. Tras una falta lateral para el Real Valladolid que fue rechazada por un defensa rival, Plano enganchó una volea que se pasó entre una nube de jugadores y se coló en la portería defendida por Oier. El mediocentro madrileño celebró el tanto con rabia, pero el VAR le aguó la fiesta. Inexplicablemente anuló el tanto blanquivioleta. Fuera de juego, pero ¿de quién? Ni Calero (en fuera de juego pero que no influía en la jugada) ni Ünal (que parecía estar en posición reglamentaria) influyeron en la jugada.

«Lo del VAR», tendencia en la tarde de este domingo por la actuación arbitral en el partido del Real Valladolid. / El Norte

Tras más de cuatro minutos de consulta, el colegiado Jaime Latre decidió anular el gol que ponía las tablas en el marcador. De nada sirvieron las protestas de los blanquivioletas. Pero es que lo del VAR con el Pucela, como dice el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se pasa «de castaño a oscuro». Pero no solo Valladolid, o incluso Castilla y León, está indignada con el arbitraje que se le ha realizado a los de Sergio en los últimos partidos. Todo el país lo está, al menos en redes sociales.

De Castaño a oscuro. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 20 de enero de 2019

Precisamente «Lo del VAR» ha sido una de las cuestiones que más polémica ha desatado en la tarde de este domingo en redes (se ha convertido en la quinta tendencia más comentada en Twitter). Miles de usuarios han clamado contra el «escándalo absoluto», la «vergüenza» o la «injusticia», como lo han llegado a calificar, contra el Pucela. Además, el hashtag #LevanteRealValladolid alcanzó una repercusión de hasta dos millones de usuarios.

Lo del VAR contra el @realvalladolid es un escándalo absoluto pic.twitter.com/oxT51Zth1T — cristina cubero (@criscubero) 20 de enero de 2019

Vaya vergüenza lo del VAR con el Pucela esta temporada... Ante la duda, en jugadas muy ajustadas y con interpretación arbitral, siempre en contra del @realvalladolid — Juan Arroita (@JuanArroita) 20 de enero de 2019

Me parece una absoluta vergüenza la actuación del var en los partidos del Real Valladolid, Ronaldo deberia quejarse a la Liga ya porque lo que está pasando no es normal — Rodrigo (@RodriFifa16) 20 de enero de 2019

Únicamente en casos de "error flagrante o manifiesto" será cuando intervenga el VAJAJAJAJAJAJAR #levanterealvalladolid Lo del VAR y el Valladolid es acojonante... https://t.co/TfoKYRxyGJ — Ismael 🇪🇺 Hyggelig (@IsmaelGH85) 20 de enero de 2019

Lo del VAR con el @realvalladolid es una vergüenza.... Ya basta!! — Nacho Peña (@NachoPuerta55) 20 de enero de 2019

Lo del VAR con el @realvalladolid es un PUTO CACHONDEO. Si necesitan 6 minutos para decidir no se puede entrar porque NO es una acción CLARA. — Ruth Rodero (@RuthRodero) 20 de enero de 2019

El Valladolid es el único equipo junto al Celta al que todavía no le ha beneficiado ni una decisión del VAR. Se habla de interpretación. No hay que interpretar nada si Unal está en línea. Lo de hoy es para cabrearse de verdad. — Jorge Escorial (@Jorgeescorial) 20 de enero de 2019

Y el sinvergüenza da solo 6 de descuento cuando solo con lo del VAR ya se ha perdido ese tiempo. Mínimo tenía que haber dado 8. — Javier Ramos (@JavierRamosG) 20 de enero de 2019

Lo del VAR y @realvalladolid es una absoluta indecencia, una vergüenza... — Alvaro Gonzalez (@Alvaroglez00) 20 de enero de 2019

Por más vueltas que le doy sólo veo dos explicaciones Lo del VAR de hoy con el Pucela; 1ª Hay mala intención. 2ª Los árbitros no tienen ni idea de fútbol. Cualquiera de las dos es muy preocupante. — Ricardo H. Álvarez (@richerralv) 20 de enero de 2019

“Que alguien me explique lo del VAR, no entiendo nada” pic.twitter.com/MtKK2pk86u — Alexa_FCB (@Alexa_LND) 20 de enero de 2019

Lo del VAR cada vez peor, anulan un gol legal al Pucela después de ir a verlo — MontyRM (@NMontyS) 20 de enero de 2019

Lo del VAR es como el CIS que ya no se lo cree nadie @Tebasjavier#LevanteRealValladolid — Charlie Sinclair (@letes84) 20 de enero de 2019

Una vergüenza lo del #Var siempre al Valladolid lo mismo.

Buena inversion la del Video Arbitraje. — itsFerbi!! (@Mordyland) 20 de enero de 2019

Lo del VAR es una vergüenza, ya hemos tenido suficiente.



Jornada tras jornada errores arbitrales garrafales y criterios heterogéneos.



No sé qué más le pueden quitar al Real Valladolid, solamente la dignidad si no ponemos una queja YA. — J∆D. (@JAD_RVCF) 20 de enero de 2019

Lo del VAR y el @realvalladolid es una vergüenza y un atraco @LaLiga — Jose Deltoya (@Flores_Soprano) 20 de enero de 2019

Si no fuera por lo del VAR y tal el valladolid llevaría fácil 8 puntos más esta liga.. — Charlie Sinclair (@letes84) 20 de enero de 2019

Hasta Borja se ha pronunciado al respecto a través de su cuenta de Twitter.