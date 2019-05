Ronaldo apunta a la reforma del estadio y a las dos Ciudades Deportivas como sus prioridades Ronaldo Nazário, en la presentación de la final de la Champions. / Efe El brasileño reconoce la existencia de «conflictos», pero asegura que todo está pensado para el bienestar de los jugadores y de la afición RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 9 mayo 2019, 17:06

El presidente del Valladolid, Ronaldo Nazário, ha participado esta mañana en Madrid en un acto del Banco Santander -del que es embajador-, patrocinador de la Liga de Campeones, en el que ha aprovechado para hacer balance de su primer año como presidente de un club profesional, el Real Valladolid.

«Estoy muy contento de mi primera temporada como presidente del Valladolid. Cuando llegué el equipo ya estaba hecho. A lo que estoy dedicando gran parte de mi tiempo es a planear el futuro del club. El club tiene unas instalaciones bastante precarias para lo que representa el Real Valladolid y estamos planeando, finalizando dos grandes ciudades deportivas. Una para la cantera que estará en Pinar de Jalón y otra para el primer equipo, el filial y el juvenil de División de Honor, que estará en los Anexos del estadio. La reforma del estadio es muy importante para nosotros, desde 1982 no se ha hecho nada en Zorrilla y entendemos que nuestra afición se merece un confort y una experiencia mejor. Así que estas son las tres prioridades en las que estoy empeñado muchísimo. En el lado deportivo (suspira bromeando) no puedo hacer nada. Ya me gustaría, pero los kilos de más que tengo no voy a ayudar. Intento dar consejos estar lo más cercano posible con los jugadores pero respeto muchísimo sus momentos. No voy al vestuario para no mezclar las situaciones aunque podría porque he vivido toda mi vida y sé como es pero la figura del presidente es distinta. Creo que no hay que mezclar esta situación a mi manera de ver. Hay algunos conflictos, obviamente, pero todo lo que estamos haciendo está pensado para los jugadores y para la afición», ha apuntado.