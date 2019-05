Ronaldo: «Borja es mi amigo y espero que todo sea un malentendido» Ronaldo Nazário entrega una camiseta conmemorativa a Borja en su último partido. / Villamil El presidente del Real Valladolid defiende la presunción de inocencia del exjugador, al que iba a ofrecer ejercer de enlace con la plantilla, y se muestra dispuesto a colaborar con la investigación EL NORTE Valladolid Miércoles, 29 mayo 2019, 19:00

El caso Oikos sigue dejando reacciones en el mundo del fútbol y en el entorno del Real Valladolid, que hasta la fecha solo se había pronunciado a través de un comunicado. De este modo, en la mañana de hoy ha sido su presidente, Ronaldo Nazário, quien se ha manifestado sobre la detención de Borja Fernández dentro de la operación que investiga el amaño de partidos. «Borja es un amigo, espero que se aclare la situación y se compruebe que no tienen nada que ver con él, pero no está en nuestras manos. Espero que sea un malentendido, confiamos en el trabajo de investigación que está haciendo la Policía. Somos un equipo que pelea para tener transparencia en nuestro club y contra la corrupción», ha asegurado Ronaldo durante su visita al diario deportivo Marca, y en una jornada matutina que ha terminado en la redacción del diario As.

También en esta segunda visita ha realizado declaraciones sobre la denominada Operación Oikos. «Una vez decretado el secreto de sumario, todo lo que digamos puede ser equivocado. Nosotros, y yo personalmente, esperamos que no esté involucrado Borja en nada. Es mi amigo y además teníamos preparada una función para él en el club», ha apuntado sobre la labor de enlace con la plantilla que iba a desempeñar. «Ojalá no sea nada. Pero, en cualquier caso, me parece bien que se investigue, porque todos debemos ser partidarios de que no haya corrupción, ¡fíjense yo que vengo de Brasil que tenemos allí la de dios de corrupción! Apoyamos la investigación, haremos todo para colaborar y facilitaremos toda la información que esté en nuestra mano», ha asegurado el máximo mandatario del Real Valladolid, confirmando que nadie se ha dirigido al club ni para requerir documentación ni para tomar declaración.