Ronaldo Nazário negocia la incorporación al Real Valladolid del lateral brasileño Lucas Esteves Lucas Esteves, el día que firmó su renovación con el Palmeiras hasta 2021. / El Norte Tiene 18 años, juega en el Palmeiras y vendría cedido hasta final de temporada con una opción de compra de 1,5 millones de euros LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Martes, 29 enero 2019, 07:39

Se guarda una carta Ronaldo antes de que el mercado cierre sus puertas en la noche de este próximo jueves. La carta responde al nombre de Lucas Esteves, tiene 18 años, y pertenece a la disciplina del Palmeiras de Brasil, con el que ha empezado a despuntar en el puesto de lateral izquierdo.

La operación lleva varias semanas encima de la mesa de ambos clubes, pero por el momento no tiene un final feliz ya que el Palmeiras no tiene ninguna necesidad de soltar al jugador, uno de sus talentos con mayor proyección. Considerado el club más rico de Brasil, sus dirigentes son conscientes de que la proyección del jugador le llevará en breve al combinado nacional sub-20 y automáticamente su precio se disparará. La propuesta que han recibido desde las oficinas de Zorrilla, además, no es muy atractiva desde aquella orilla ya que Lucas Esteves llegaría en este mercado en condición de cedido hasta el 30 de junio y con un contrato que incluiría una opción de compra por valor de 1,5 millones de euros.

Mientras tanto el tiempo corre y las negociaciones se están llevando a cabo a tres bandas. Por un lado Ronaldo Nazário está hablando con la directiva del Palmeiras para convencerles de la conveniencia de la operación, y por otro el propio director deportivo Miguel Ángel Gómez mantiene contactos con Marcelo Robalinho, agente del jugador, para intentar acelerar el acuerdo de cesión. Gómez y Robalinho mantienen una buena relación de la etapa en la que el primero trabajo en Sevilla, ya que el agente defendía los intereses Mariano Ferreira.

Hervías y Plaza

El mismo Gómez no descartó ayer que pueda llegar otro jugador antes del cierre del mercado. «Si hubiera alguna salida, igual podíamos optar a algo más. No renunciamos a nada. Ahora que tenemos los deberes hechos, lo siguiente es que haya salidas para que Sergio trabaje con más comodidad», aseguró, apuntando que tanto Ivi como Cotán siguen a la espera de destino, y confirmando que Hervías y Stiven Plaza estarán a disposición del técnico para el partido ante el Huesca. Ninguno de los dos fue inscrito ante el Celta por precaución para no incurrir en un posible incumplimiento con el límite salarial. «En parte, hemos sido precavidos para no ponernos al límite en esa situación. Teníamos claro cuál era la necesidad y al ser un traspaso con cifras muy altas y disponer de poco tiempo, teníamos que valorarlo. No nos podíamos arriesgar», concluyó.