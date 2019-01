Ronaldo Nazário: «El VAR no es perfecto y no lo va a ser. Nosotros apoyamos y no nos quejamos» La presencia de Ronaldo Nazário en los Anexos ha generado expectación. / Twitter El brasileño mantiene la línea blanda iniciada desde el club y asegura que el Real Valladolid ayudará a su implantación porque «el error humano siempre va a existir» FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 25 enero 2019, 13:39

Ronaldo Nazário ha asistido en la mañana de hoy a la charla de Carlos Clos Gómez, director del videoarbitraje (VAR), que estaba pendiente desde pretemporada y en la que plantilla y técnico han despejado algunas de las dudas que tenían después de las últimas jugadas polémicas en las que se han sentido perjudicados. Una charla que se ha alargado por espacio de dos horas y quince minutos, y en la que prácticamente todos los componentes de la plantilla han tenido la oportunidad de lanzar sus preguntas. El propio Ronaldo lo confirmó a su término.

«Teníamos dudas porque no queríamos tener la sensación de que somos víctimas de una conspiración, que no lo somos. Sabemos que el VAR viene para ayudar y que tampoco es perfecto todavía, seguramente no lo va a ser. Nosotros apoyamos y no nos quejamos. Ha sido una charla muy productiva, Casi todos han hecho preguntas, algunas sin respuesta pero bien, sabemos que el VAR no va a quitar el error humano. Tenemos que seguir y hacer mejor las cosas dentro del campo, y esperar que todas las decisiones sean lo más correctas posibles», ha asegurado el presidente del Real Valladolid. «Sobre todo había muchas dudas sobre el protocolo, que es único. Hemos aprendido porque ha sido una buena charla, seguramente vamos a sacar provecho de esto», ha añadido.

El exfutbolista brasileño ha vivido muchos ejemplos de polémicas arbitrales a lo largo de su carrera, de hecho ha puesto un ejemplo. «Se trata de disminuir los errores que se cometen en el fútbol. Yo ya viví una conspiración en el Inter de Milán, no es el caso de ahora, y esperamos que alguna de las decisiones del VAR sea a nuestro favor», ha manifestado Ronaldo, que desconocía la queja que va a realizar la Federación de Peñas este domingo mostrando 16.000 cartulinas rojas en el campo. «Los aficionados son libres de hacer y tener la opinión que quieran. ¿La protesta de las peñas? Ya veremos. No es una acción del club. El club aprueba y defiende el VAR. Viene para ayudar al fútbol», ha concluido.