Ronaldo: «Ojalá los dioses del fútbol nos ayuden, porque el VAR no va a ayudar al Real Valladolid» Ronaldo este jueves en Madrid. / R. E. El presidente y propietario del club reconoció estar sufriendo del corazón con un Valladolid que le ha enganchado RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 9 mayo 2019, 11:57

El presidente del Valladolid, Ronaldo Nazário, ha reconocido en el acto de patrocinio del Santander -entidad de la que es embajador- en Madrid previo a la final de Champions en el Metropolitano del día 1 de junio entre Liverpool y Tottenham, que este final de Laliga del conjunto pucelano están poniendo a prueba la salud de los hinchas y también la suya propia.

«Espero que estas dos jornadas el Valladolid aguante bien en la Liga Santander. Estoy viviendo semanas increíbles, sufriendo mucho. Es como un test cardiaco, ahora en la situación que estamos dependemos de nosotros mismos en la Liga Santander. Son semanas de mucha emoción y expectación. Estamos preparando el futuro del club para que los siguientes años sean más tranquilos desde el punto de vista cardiacos. Ojalá (en estas dos jornadas) los dioses del fútbol nos ayuden porque el VAR no nos va a ayudar», ironizó.

«No he dicho que no se puede confiar en el videoarbitraje, solo digo que no cuento con ello. El VAR viene para quedarse, dar justicia pero se tendrá que ajustar ya que por el momento hay muchas decisiones interpretativas y momentos que generan debate. Yo creo en el VAR y en los árbitros, los datos son espectaculares pero el fútbol también es esto: las dudas y las polémicas. No hay que agrandar las polémicas aún más», dijo para rebajar el tono de sus crítica al colectivo arbitral antes de las dos jornadas finales.

«La política de entradas del Rayo me parece lamentable y oportunista, pero lo importante es que vamos a tener 800 aficionados en Madrid» RONALDO NAZARIO

El brasileño confesó que toma infusiones de tila antes de los partidos, que intenta mostrarse tranquilo por respeto al presidente rival y a los alcaldes o dirigentes políticos con los que suele compartir palcos. «Si vieses mi frecuencia cardiaca tendría 130-140 que para mí era una carrera. No pensaba que me iba a enganchar tanto con el Valladolid, con la gente y con los resultados. Vivo un momento muy especial y esto solo lo puede provocar el fútbol. Estoy seguro que si salvamos de esta los años siguientes van a ser mucho más tranquilos», vaticinó.

Ronaldo también habló de la polémica con el Rayo y las entradas para el partido de Liga en Vallecas de este fin de semana. «La política de entradas del Rayo me parece lamentable y me parece oportunista. Es algo que no tiene nada que ver con nosotros, hay muchos aficionados del Rayo que no están de acuerdo con la medida y están poniendo a disposición sus entradas. Hay gente con gran corazón que quiere ayudarnos. Lo importante es que vamos a tener 800 aficionados pucelanos aquí en Madrid. En el fútbol no hay que fiarse de nada, jugar esa final y espero que salga bien».

El brasileño bromeó sobre la posibilidad de que le cedan a Vinicius. «Ojalá pudiera tenerlo en el Valladolid. Si el Madrid me lo deja lo trataremos bien, a él y a cualquiera que nos deje el Madrid. Tiene un talento espectacular, así como Rodrygo», dijo antes de bromear con las constantes preguntas sobre Neymar, del que dijo la prensa que podría estar en Zorrilla. Además se mostró ambicioso y lo hizo defendiendo a Sergio González, del que recordó ascendió al equipo. «No descarto que el Valladolid algún día pueda disputar la Champions porque la ciudad desea fútbol, retos y ambiciones. Vamos a preparar el futuro para que podamos jugarla algún día».