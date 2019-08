Ronaldo le pide a Florentino Pérez la cesión del japonés Kubo Takefusa Kubo, en el banquillo del Real Madrid junto a Sergio Ramos. / Reuters Zidane duda entre mandar al jugador al Castilla o dejar que cuente con minutos de calidad en otro club de Primera, con el Real Valladolid bien posicionado EL NORTE Valladolid Jueves, 1 agosto 2019, 13:13

Desde hace un año no hay jugador en la rampa de salida del Santiago Bernabéu que no se vincule al Real Valladolid. Las buenas relaciones que tiene Ronaldo Nazário con el Real Madrid y, especialmente, con su presidente Florentino Pérez lleva consigo que todos aquellos que no cuentan para Zidane y lucen el cartel de cedibles acaban en la órbita del club blanquivioleta. Así sucedió con Vinicius, Odegaard, Reguilón, Vallejo, Rodrygo y Lunin, y así sucede ahora con el japonés Kubo, que pese a ser una de las sensaciones de la pretemporada no tiene hueco en la plantilla madridista por estar completo el cupo de extranjeros.

De este modo, Ronaldo se ha adelantado al resto de clubes de Primera y ya habría solicitado su cesión al Real Valladolid, según publica el diario Marca. La perla que el Real Madrid le robó al FC Barcelona ha sorprendido al propio Zidane, que en las próximas fechas deberá tomar una decisión sobre el futuro del japonés. Es decir, si lo manda al Castilla como en su día sucedió con Vinicius o lo deja marchar para no frenar su proyección y cuente con minutos en otro equipo de la máxima categoría.

Takefusa Kubo, de 18 años, ha disputado 90 minutos en pretemporada con la camiseta del Real Madrid repartidos en cinco partidos. A la conclusión del último partido ante el Fenerbahçe, el propio Zidane se refirió a él en los siguientes términos: «Hay muchos jugadores que han venido con nosotros de la cantera. Kubo acaba de llegar a Madrid. Es un jugador importante de esta plantilla. Pero vamos a volver y vamos a ver qué vamos a hacer con Kubo. La idea es que sería bueno que Kubo estuviera en el Castilla, entrenando con nosotros y a ver cómo lo encajamos. Es un jugador de futuro. Es muy joven, como Rodrygo y como Vinícius. Hay que ir despacio con ellos», ha asegurado el técnico francés.