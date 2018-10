Rubi: «Ser líderes sería la felicidad máxima» Rubi dirige a los suyos en el partido ante el Villarreal. / Efe El técnico del Espanyol considera clave «tener paciencia» para evitar el «nerviosismo», y alienta a los suyos «a golpear cuanto antes» en el partido ante el Valladolid EL NORTE Valladolid Jueves, 25 octubre 2018, 19:45

El entrenador del Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha asegurado en la sesión previa al partido contra el Valladolid que ser líderes les daría «la felicidad máxima, es un estímulo muy grande y no hace falta recordárselo a los jugadores».

Asaltar esta posición en la jornada diez, además, reafirmaría «que el equipo está trabajando muy bien». De todos modos, Rubi se mostró prudente y no sacó pecho: «Si te crees que eres el mejor y dejas de trabajar te ponen en tu sitio. Los dos equipos tenemos la posibilidad de hacer algo bonito», apuntando que su equipo no siente presión ni mal de altura. «Luchar por ser líderes no es una presión sino un estímulo muy grande. La presión sería esforzarse por no descender», reconoció ayer, rebajando la euforia que se ha desatado en torno al equipo.

Rubi, en este sentido, ensalzó la calidad del rival. El Valladolid de Sergio González, exentrenador del Espanyol, también atraviesa un buen momento y está en puestos europeos. «Tiene un nivel alto, lleva cuatro jornadas seguidas y sabe jugar con marcadores cortos. Ha dejado muchas veces la portería a cero y tienen bien merecidos los quince puntos que llevan Es un equipo que funciona muy bien como bloque», afirmó en la previa Rubi, que el año pasado visitó el estadio Zorrilla en el banquillo del Huesca y lo abandonó con derrota (3-2).

El técnico blanquiazul aprovechó para ensalzar la calidad del Sergio González y su aportación a los éxitos del contrario. «La clave del éxito siempre está en los jugadores, pero en este caso concreto le tengo que dar mucha responsabilidad al entrenador porque el año pasado cambió el estado de ánimo del equipo», analizó sobre la trayectoria del Real Valladolid.

Por otra parte, Rubi alertó de la capacidad defensiva del rival y de cómo afrontar su planteamiento: «Contra el Betis consiguió que su paciencia se convirtiera en nerviosismo. Es una situación que debemos saber manejar. Nuestra intención es golpear lo antes posible y nunca olvidar las vigilancias defensivas».

Para el partido de este viernes, el técnico del equipo blanquiazul cuenta con toda la plantilla al completo con Álex López como única novedad con respecto a la última convocatoria ante el Huesca. Entonces, la gastroenteritis de Darder, ya recuperado, llevó a Rubi a convocar de urgencia a Javi Puado.