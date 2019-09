Salisu asegura que debe mejorar en «confianza y concentración» para mantener su progresión Salisu lanza un ataque del Real Valladolid en el partido del Bernabéu. / A. Mingueza Sorprendido por su titularidad en las tres primeras jornadas y por lo rápido que han ido las cosas para él en los dos últimos años, el central ghanés reconoce estar feliz en Valladolid LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 5 septiembre 2019, 12:29

Significativa fue la anécdota que contó Miguel Ángel Gómez en su última comparecencia sobre la situación de Salisu. Vino a decir que la intención del club era que el ghanés contará con minutos de calidad esta temporada y que por eso lo ofrecieron a principios de verano lo ofrecieron a varios equipos de Segunda. «No hubo respuestas», espetó, sobre un silencio que se ha tornado en llamadas de teléfono de esos mismos clubes en cuanto vieron al relevo de Calero como titular sobre el césped del Bernabéu.

Salisu, ahora con una cláusula de 12 millones de euros, ha explicado -con dificultades porque aún no se expresa en castellano y porque aún mantiene esa timidez con la que llegó a Valladolid hace dos años- cómo ha vivido esta explosión después de pasar del Juvenil al primer equipo en dos temporadas. «Estoy feliz por ser uno de los elegidos este año. Todo ha ido muy rápido y estoy sorprendido por haber jugado ya tres partidos en la máxima competición», ha asegurado, agradeciendo al técnico la confianza que ha depositado en él y reconociendo que en su cabeza siempre ha estado la continuidad en Valladolid.

«Soy feliz de ser parte del equipo, quería quedarme y por eso estoy muy agradecido a Sergio. El año pasado ya formaba parte del primer equipo pero solo había jugado en Copa, y este año todo va muy rápido», ha comentado antes de explicar sus sensaciones el día que saltó al Bernabéu. «Fue una gran oportunidad para mí y me mentalicé lo mejor posible para estar cien por cien concentrado», señala, consciente de que aun tiene muchas cosas por mejorar. «El entrenador me dice que lo estoy haciendo bien pero que tengo que hacer hincapié en la concentración todo el rato para mejorar gradualmente». En esta lista de consejos también incluye el control de sus impulsos para evitar acciones como la que acabó en penalti ante el Levante -anulado posteriormente por fuera de juego-. «No tenía que haber entrado al balón, tenía que haber esperado y estar tranquilo», confiesa.

Salisu, 20 años cumplidos en abril, cree que aún debe mejorar aspectos como «mi confianza y mi concentración porque en Primera no es fácil por el ruido» que se genera en un estadio, y apunta que para ello cuenta con la ayuda de Kiko Olivas, «un jugador que me está ayudando mucho porque él tiene mucha más experiencia y más cosas buenas de las que puedo aprender».

Considera importantes las diferencias entre jugar en Segunda División B y en Primera, «ahora todos los jugadores son muy buenos con y sin balón», y prefiere no pensar en otra cosa que no sea el Real Valladolid cuando se le pregunta por una posible llamada de la selección de Ghana. «De momento quiero pensar en el Real Valladolid y en hacerlo bien. Quiero seguir aquí porque Valladolid me dio la oportunidad y me dio confianza para ser el jugador que soy», sostiene sobre su futuro.

El central ghanés, que tiene el partido de vuelta ante el Getafe de Copa como su mejor partido hasta la fecha con el primer equipo, señala que el Valladolid tiene esta temporada «muy buenos jugadores que trabajan duro en los entrenamientos para hacer cosas buenas en liga».