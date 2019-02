Fútbol | Real Valladolid Sergio considera que el fútbol está siendo «muy injusto» con el Real Valladolid Sergio, cabizbajo durante el partido. / G. Villamíl El preparador del Pucela considera que los suyos están «recibiendo por todos lados» cada vez que cometen un error J. A. PARDAL Valladolid Domingo, 24 febrero 2019, 22:58

Sarta de adjetivos de Sergio ayer para definir sus sensaciones tras la derrota de los suyos frente al Betis. «No ve voy preocupado, sino triste, fastidiado, jodido... Creo que el resultado no marca lo que ha pasado en el campo», comenzó diciendo el técnico catalán en la sala de prensa, muy cariacontecido.

A su juicio, su equipo mereció más frente a un Betis que ofreció poco fútbol pero fue muy efectivo y finalmente anotó dos goles, por ninguno de los de Sergio. «Hemos jugado de una manera correcta la primera parte, tranquilos, sabiendo que el plan era que el Betis no se adelantara en el marcador, pero una acción aislada les puso por delante y no hemos sabido reponernos. En la segunda hemos querido reaccionar pero nos ha faltado calidad en el último pase y el último centro; entender un poquito esa situación y el último gol a la contra nos acaba matando», relató el entrenador, para el que el fútbol no está siendo justo con su equipo esta temporada.

«Me voy triste por la gente y por los futbolistas porque aunque quede pedante decirlo, no se merecen los golpes que nos está pegando el fútbol. Está siendo muy injusto y en momentos puntuales muy duro con nosotros, pero que sepa que no va a poder y nos vamos a levantar otra vez», anunció.

Tras cuatro partidos sin marcar, Sergio considera que el principal problema del equipo no es solo ese, sino la incapacidad de dejar la portería a cero. «El principal hándicap es el aspecto defensivo y a partir de ahí trabajar el ofensivo», dijo el técnico, que relató que en la primera parte su intención era que los suyos entrasen «por fuera» y en la segunda «llegar con más efectivos».

«Por cómo veo a los jugadores entrenar y competir creo que es un bajón de resultados; el futbolístico es porque no marcamos goles y defensivamente no estamos tan fuertes. Es un poco de todo, no nos vamos a engañar», dijo el entrenador, que consideró que es momento de hacer «autocrítica y trabajar todos los aspectos». Para él, su equipo está «recibiendo por todos lados cada vez que comete un error» y contra ello deben «volver a ser fuertes y generar ocasiones de gol».