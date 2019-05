Sergio González, eufórico: «De la mano hemos ido creciendo y hemos conseguido algo histórico» Sergio respira hondo en medio de la celebración. / Villamil El técnico del Real Valladolid dedica la permanencia a la afición, principalmente a sus futbolistas, «que han demostrado que son de Primera», y a la directiva, además de a Miguel Ángel Gómez, «que confió en mi hace un año para coger al equipo en Segunda» LUIS MIGUEL DE PABLOS Madrid Domingo, 12 mayo 2019, 21:24

Desbordante de alegría y todavía con los ecos de los cánticos de fondo, Sergio González se ha presentado en sala de prensa con su suéter de la suerte, «estoy pensando en subastarlo para algo benéfico», y con palabras de agradecimiento en muchas direcciones. Pero sobre todo en la del vestuario. Allí donde se han cocido a fuego lento todos los golpes recibidos y todos los contratiempos que se han debido superar.

Visiblemente emocionado, el técnico ha comparecido todavía «en estado shock», según ha reconocido. «Son sensaciones brutales por lo vivido, hasta una bajada de tensión», ha anunciado antes del turno de agradecimientos. «Estoy muy agradecido por la respuesta de la afición, que nos ha acompañado todo el año, y especialmente en mayúsculas a los futbolistas. Por la travesía que han tenido en Primera lo han merecido y el fútbol ha sido justo con ellos. De la mano hemos ido creciendo y han conseguido algo histórico», ha declarado, apuntando que no quiso saber qué pasaba en Montilivi. «Solo al descanso. Todo lo demás ha sido gestión del banquillo».

Al técnico se le preguntaba y repreguntaba sobre una temporada plagada de zancadillas y problemas varios, y al técnico le atropellaban los pensamientos y también las palabras. «No tengo una sola palabra para describir todo lo que hemos vivido. A todo lo que nos hemos sobrepuesto, todos los golpes que hemos recibido, también de parte del VAR y de todo se han levantado los chicos. Creo que no somos conscientes de lo que hemos conseguido», ha asegurado. «Lo importante es haberlo conseguido. Hemos tenido sensaciones de partidos a vida o muerte, y aun así el equipo ha demostrado mucha entereza y ganas de quedarse en Primera. restoy muy contento por los jugadores, y también por las familias que sufren una barbaridad y también por vosotros. Es un paso brutal en nuestras carreras», ha comentado, incluyendo también en su dedicatoria a Jesús Navarro, ingresado según ha asegurado.

Dentro de la tensión vivida durante el partido, Sergio ha afirmado que solo vio falta de control durante quince minutos de partido. «Sabíamos que en un partido de ida y vuelta, el Rayo te podía generar muchas situaciones, y defensivamente queríamos que no las tuvieran. Hablamos en el descanso de no entrar en su forma de jugar. Ha habido quince minutos de la segunda parte que no hemos estado equilibrados, pero luego ha llegado la jugada de Sergi, que se lo merecía», ha comentado.

Sergio tenía constantemente en su boca a la afición y también a sus futbolistas. «La afición se ha dado cuenta de que hubo un momento en que no les estábamos enganchando y se han dado cuenta de que en el tramo final el equipo quería hacer un ultimo esfuerzo. Chapeau para ellos porque este premio una parte importante es para ellos, pero no me quiero olvidar de los futbolistas porque han demostrado que tienen capacidad para jugar en Primera División».

Y tampoco se ha olvidado de su mujer, la auténtica sufridora en la sombra de la familia. «También se lo quiero dedicar a ella porque sufre una barbaridad conmigo. Siempre digo que es mi segundo en la sombra, ve más partidos que yo y me comenta detalles. Sufre con los dos peques porque yo se los tiro a ella», ha comentado de forma irónica.

En su turno de dedicatorias ha recordado también a la directiva, hy también a Miguel Ángel Gómez, que confió en él justo ahora hace un año cuando se encontraba en el paro. «La dirección deportiva ha trabajado a destajo para traer buenos futbolistas. Pero importantes hemos sido todos. Desde Ronaldo hasta David Espinar, y Miguel Ángel que apostó por mi hace un año para coger al equipo en Segunda División. Aunque a pequeña escala, todos tenemos una cuota de este éxito», ha declarado, asegurando a una pregunta sobre una posible prima de Ronaldo que eso lo deja para los jugadores. «Cuando era jugador sí que hubiera apretado, ahora siendo entrenador me quedo en zona de nadie».

Jémez, enfadado por el resultado

El técnico del Rayo se presentó en sala de prensa «mosqueado», según reconoció, porque sus jugadores no cosecharan un mejor resultado en vista del juego. «Han tenido que hacer muy poco para ganarnos. Me apena haber hecho más el rival y no llevarnos ningún premio», ha analizado, antes de apuntar su incredulidad porque el Valladolid se hubiera ido de Vallecas con dos goles.

«Nos han hecho dos goles y no me creo que el Valladolid se vaya con dos goles. Creo que somos el equipo más goleado de la categoría y eso en Segunda no puede pasar. El año que viene tenemos que ingerniárnoslas para que seamos un equipo potente en ataque pero también en defensa. Si encajamos 70 goles tendremos que marcar 90 y eso es una barbaridad», ha concluido.