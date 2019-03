Sergio González: «El fútbol nos ha devuelto una de las que nos debe» Sergio González y José Luis Mendilibar dando instrucciones. El técnico del Real Valladolid, eufórico, reconoce que su equipo necesitaba «un subidón positivo después de tantos negativos», y dedica su alegría a los jugadores, «que han sufrido mucho por los malos resultados» EL NORTE Valladolid Domingo, 17 marzo 2019, 15:00

Aún con la euforia propia de la montaña rusa en la que se convirtieron los últimos minutos en Ipurua, el técnico del Real Valladolid no ocultó su alegría por el resultado y de forma especial por sus jugadores, «que han sufrido muchos por los malos resultados». Sergio ha confesado incluso que rezaron en el banquillo para que el colegiado señalara el penalti a Óscar Plano, «estábamos rezando para que nos cambiara la suerte porque llevábamos muchas en contra».

«Está claro que nos hacía falta un subidón positivo tras tantos negativos. Creo que ha sido un partido igualado con nuestras ocasiones y ellos también con las suyas. Saben cómo manejarse y tampoco era justo que estuvieran por delante, igual que también puede ser injusto que nos llevemos la victoria», ha reconocido el técnico, que no pudo por menos que certificar que «el fútbol nos ha devuelto una de las que nos debe, lástima que haya parón la semana que viene».

En un partido loco como se tornó en los minutos finales, al Valladolid le salió cara por primera vez en toda la temporada. «El partido ha estado muy equilibrado e igual debería haber sido un empate. Es verdad que Enrich ha podido finiquitar el partido y la actuación de Jordi nos ha mantenido vivos, pero también hemos tenido una buena de Plano, otra de VAR,...», apuntando que tampoco la derrota «estaba siendo justa como en partidos anteriores».

El técnico blanquivioleta también ha mencionado la incidencia de la presión, cada vez mayor por los últimos resultados. «Nos jugábamos muchísimo, llevábamos una racha en la que no nos acompañaban los resultados y estábamos estancados en esos 26 puntos», declarando su satisfación por la tensión que acumulaban los jugadores en las últimas semanas. «Estoy contento por los futbolistas por su trabajo, por cómo trabajan, el día del Madrid hicimos un partido extraordinario y parece que nos pasaron por encima. Estábamos tensionados y no nos hemos soltado hasta el final con ese subidón que era necesario. Estoy muy contento por ellos porque han sufrido mucho por los malos resultados», ha asegurado, eufórico porque al fin «parece que los astros se han alineado a nuestro favor, hasta ahora estaban fuera de órbita. Hemos roto muchas malas rachas, Jordi ha parado esa de Enrich, Verde ha metido ese penalti y Sergi ha metido ese primer gol, pero ellos son el ejemplo de todo el trabajo grupal», ha analizado en sala de prensa.

Preguntado por si este Valladolid es el que quiere para el final de Liga, el que deslumbró en los meses de septiembre y octubre del año pasado, Sergio ha declarado «estar cerca». «Sí estabamos serios y sólidos, fuertes atrás, pero nos faltaba esa soltura. Creo que el gol de ellos nos ha espoleado y hemos vuelto a generar buenas sensaciones».

Mendilibar y la 'poca objetividad del VAR'

Por su parte, José Luis Mendilibar ha sido la cruz del partido, descontento porque a su equipo «le ha salido todo mal».

«Hemos perdido por un error nuestro, pero no somos un equipo que sepa controlar los partidos, porque siempre vamos en busca del segundo gol», ha analizado el preparador de Zaldibar. Desde el primer tiempo, a su juicio, ha faltado «ritmo», y explicó: «Este no es el juego que nos gusta», a la vez que ha asegurado que a los suyos les interesan los partido «sin parones y con mucho ritmo».

Respecto a la jugada del penalti revisada por el VAR, ha dicho que «la han tenido que ver 8 ó 9 veces, y cuando eso pasa, es que al final no se es muy objetivo», ha señalado, recordando una frase que le dijo un día Enrique Castro Quini. «Quini me dijo una vez que el fútbol es ritmo, y no cámara lenta», ha recordado.

«Ahora debemos levantar la cabeza, olvidar lo que ha pasado y pensar en el Levante, aunque es malo llegar al parón tras una derrota», ha declarado.