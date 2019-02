Sergio González: «Los mejores tienen que estar en el campo, pero si Messi quiere descansar el sábado…» Sergio González durante la rueda de prensa. / Real Valladolid El técnico del Real Valladolid asegura que no prepara nada especial en caso de que el astro argentino juegue de inicio el sábado, convencido de que la fuerza de su equipo «es el grupo» L. M. DE PABLOS Valladolid Jueves, 14 febrero 2019, 16:19

Quiere quitar hierro el técnico del Real Valladolid al hecho de jugar en campo de líder y ante uno de los mejores equipos del mundo, y en esa línea ha tachado la semana previa de normal, sin más cambios que los motivados por las ausencias y bajas obligadas. «La metodología y la planificación de la semana es la misma, y las ganas también. Sabemos del potencial del rival pero la preparación y las ganas de hacerlo bien son las mismas», ha explicado al término de un entrenamiento matinal en el que se ha ausentado Rubén Alcaraz, entre algodones desde el partido en Huesca.

«El día del Villarreal le forzamos y vamos a ver cómo lo gestionamos porque su presencia es importante en el equipo». No es Sergio González uno de esos técnicos que varía su planteamiento en función del rival, y en ese sentido la presencia o no de Messi sobre el campo no modificará en nada sus intenciones. No habrá, por lo tanto, un plan A con Messi en el once y uno B sin él. «Sería un error centrarnos solo en Messi. Que es el jugador más determinante es una realidad. Pero nosotros nos preparamos el partido sobre la mejor versión del rival y con los mejores jugadores en el campo. Luego tenemos esa hora previa al partido para ver si Ernesto (Valverde) decide cambiar algo. Ojalá que piense que es día para dar descanso a algunos titulares», ha explicado, descartando perder a un jugador por perseguir a Messi por todo el campo.

«Nosotros pensamos en el colectivo, nuestra fuerza es el grupo y si le tenemos que parar lo haremos como grupo», se reafirma. ¿Y si pudiera elegir dejar a Messi en la grada? «Como jugador siempre pensaba que los mejores tienen que estar sobre el campo, ahora como entrenador si el sábado Messi decide descansar no sería mal partido. He jugado muchas veces contra él como jugador, lo he sufrido también como entrenador, y si quiere descansar el sábado, ya le veremos por la tele otros días», confiesa Sergio, que no se olvida del partido de ida.

«Hay que recordar que en Zorrilla vino con todos los titulares como si fuera la final de la Champions y con su mejor versión, algo que no ha hecho en otros campos». El planteamiento inicial, según comenta, debe ser el mismo que en aquel encuentro. «Vamos a tener que estar muy juntos en fase defensiva y con poca distancia entre líneas para sujetarles, y luego intentar dar algún zarpazo. Es importante también que el Barça piense en correr hacia atrás, porque ellos presionan tras pérdida para recuperar rápido y si consigue salir de esa primera presión, tienes mucho ganado», afirma. «En casa les maniatamos bien, intentamos que no filtraran por dentro. Hacen muchísimas paredes y tienen mucha movilidad y conexión entre ellos, con desmarques sobre todo de fuera hacia adentro para dejar espacios a los laterales. A priori el perfil es que te ataquen por fuera, no por dentro».