Sergio González y Mendilibar: dos capítulos de la historia del Real Valladolid frente a frente Sergio González y José Luis Mendilibar se ven las caras este sábado. / El Norte El técnico catalán elogia la «claridad» en los conceptos del Eibar, y el vizcaíno «el atrevimiento» del equipo blanquivioleta LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Viernes, 9 noviembre 2018, 07:42

Son historia viva del Real Valladolid. Y hablar de hacer historia en una entidad como la blanquivioleta, humilde, austera y con vocación de club ascensor, es hacerlo de un ascenso... Y de algo más. Porque ni el de Mendilibar entonces ni el de Sergio González ahora serán recordados solo por sus resultados. Sí por su propuesta. Por un fútbol de esfuerzo y compromiso máximo que consigue calar en el aficionado. El día de mañana se hablará del equipo de Sergio como hoy se añora a aquel de Mendilibar.

«Hicimos cosas muy bonitas, y la gente quedó contenta y yo también. Me gusta la vuelta porque Valladolid es un sitio especial, no es como volver a cualquier otro lado por el que hayas podido pasar», se sinceraba ayer el técnico de Zaldívar. «Habrá un sentimiento especial, todavía hay gente en el club que estaba entonces y seguro que empezamos a recordar cosas», confiesa Mendilibar, que esta tarde vivirá en Valladolid un homenaje especial por parte de su peña.

Otra cosa bien distinta será lo que ocurra en el césped. Ahí, el técnico del Eibar espera al Valladolid que ha tuteado y hasta comprometido al Barcelona, Espanyol, Alavés y Real Madrid (1º, 2º, 5º y 6º clasificados). «Debemos tener cuidado con la confianza que tienen, se atreven a muchas cosas. Y nosotros también nos tenemos que atrever. A ver quien es más atrevido, ellos con su juego o nosotros con el nuestro. Si somos nosotros, estoy convencido de que les robaremos balones y crearemos ocasiones. Si son ellos más atrevidos, sufriremos y miraremos hacia atrás», analiza Mendilibar, siempre claro en sus exposiciones.

A esa misma claridad en sus equipos se refirió ayer Sergio González. «El Eibar tiene las ideas y los conceptos muy claros, con un míster que sabe mucho de esto, y que compite muy bien. Un equipo que cree ciegamente en sus ideas, combina bien el fútbol directo con acciones por dentro, utiliza mucho el cambio de orientación, muchos centros laterales al área, juega mucho a partir de los dos puntas, mucha proyección en las dos bandas, y gente en el centro que domina bien la pelota y con mucha posesión, también cuando juega fuera de casa», señaló. El técnico del Real Valladolid, que firma el sábado la misma respuesta que dio su equipo en el Bernabéu, apuesta en principio por el mismo once que viene utilizando en Liga. «Ya he dicho que hay futbolistas que se merecen entrar pero también hay futbolistas que no se merecen salir. Luego cada partido te requiere un matiz distinto, jugar fuera o jugar en casa, utilizar un futbolista más atrevido o no, quien te puede ayudar en las coberturas, el tema de balón parado es importante porque ellos son especialistas en ello,... pero sabéis que cuando las cosas funcionan no hay que cambiarlo», apuntó ayer.

Confianza y desparpajo

Un once, que según comentó ayer desde Ipurúa, gusta mucho a Mendilibar por su descaro. «Yo siempre se lo digo a mis jugadores. 'Si el equipo está bien, vais a destacar más jugadores'. Porque si el equipo no está bien, igual alguno destaca por una acción individual o aislada, pero es mucho más difícil. Es verdad que ellos –por el Valladolid– están bien, con confianza, y tienen mucha gente joven que no se ha oído hablar mucho de ellos. Hay que saber que tenemos esos contrarios enfrente, y que son atrevidos. Y al que es atrevido le puede salir, al que es cobarde no le sale nunca», reconoció.

Sabe perfectamente el sabio de Zaldívar que la confianza lo es prácticamente todo en fútbol. «A ellos les costó empezar a meter goles y sin embargo ahora tiran desde el quinto carajo y meten gol. Va a ser un partido abierto y creo que habrá más de un gol. Y sobre todo pensar que dura noventa minutos el partido y que no termina en los primeros quince. Y que puede dar muchas vueltas, tal y como son los dos equipos. Hay que tener sentido común y cabeza fría cuando manden ellos», advierte el técnico del Eibar.

También en el otro banquillo se está pendiente de los cambios que puede provocar la expulsión de Pablo de Blasis en el Eibar-Alavés del pasado domingo. «El otro día empezó con un 4-2-3-1 y acabó con un 4-4-2, que es donde realmente se encuentra más cómodo Mendilibar, pero barajamos todas las opciones de cómo puedan jugar. Ellos llevan tiempo con el mismo míster y tiene muy asimilado su forma de juego», asegura Sergio.

Al técnico blanquivioleta no se le escapa ningún detalle y sabe que en las últimas semanas se habla de la respuesta inofensiva de sus delanteros. «La sensación de peligro en el Bernabéu fue manifiesta, lo que nos podemos pedir es la excelencia por ese gol que no llegó y que nos hubiera permitido poder ganar, pero estamos tranquilos con la parcela ofensiva. Sabemos, porque os leemos, que el tema de los delanteros os tiene la cabeza así, pero estamos trabajando en ello. Vemos como trabajan, y es verdad que hay situaciones de partido en las que no terminan de encontrarse, pero estamos muy tranquilos. Hay total confianza en ellos», apuntó ayer Sergio, en referencia al tándem Ünal-Cop.

También tranquilo se encuentra el técnico catalán sobre la posibilidad de que los cantos de sirena desestabilicen a determinados jugadores que están hoy en el escaparate. «El hecho de que haya jugadores que estén sonando tiene que servir de refuerzo y motivación, no solo para ellos sino para el grupo. Pero ellos tienen muy centrada la cabeza aquí, y saben que si nos vamos de ese camino nos vamos a equivocar. Pero no veo sensación rara en ese sentido», aseveró.

En lo que a la enfermería se refiere, Sergio anunció que Keko ha trabajado ya con normalidad esta semana, y Mendilibar hizo lo propio con la situación de Pedro León, aunque en su caso de forma muy particular. «Es un bulto que está ahí, lleva dos semanas entrenando como los demás, pero puede viajar. Viajará como bulto o como animal de compañía», espetó.