Sergio González: «Si minizamos esos errores de Alevín B, nos vamos a salvar» Sergio González se desgañita desde la banda de Mendizorroza. / Rafa Gutiérrez El técnico del Real Valladolid lamenta la puesta en escena y asegura sentir «orgullo» por la reacción de sus jugadores tras la primera media hora EL NORTE Vitoria Viernes, 19 abril 2019, 23:25

Partido de contrastes una vez más el que hubo de afrontar el Valladolid, también en el análisis, con un técnico que optó por quedarse con el vaso medio lleno. Hubo errores, evidente, pero su equipo volvió a rehacerse a los golpes y reaccionó hasta poder llevarse una victoria de Vitoria. «Si hacemos una valoración general es un punto muy valioso. Es triste por cómo hemos empezado, porque no podemos empezar con esa falta de tensión. Nos estamos jugando mucho y no hemos respondido en el campo a lo que hablamos y entrenamos», ha asegurado Sergio González al término del partido, subrayando su orgullo por la reacción de sus jugadores. «Por ganas y actitud no va a ser, solo nos tenemos que quitar la torta con la que hoy hemos salido al partido. Pero estoy orgulloso de los jugadores por cómo hemos reaccionado».

El técnico sorprendió de salida colocando a Joaquín junto a Borja en el centro del campo. «Buscábamos igualar centímetros, el Alavés lleva dieciséis goles a balón parado, tienen cinco o seis jugadores con muchos centímetros y buscábamos igualar fuerzas. Es verdad que no nos ha salido bien, quizás también por las circunstancias. Al final lo hemos intentado corregir y bueno, contento porque han sido ellos, los jugadores, los que han conseguido este punto rebelándose», ha analizado, comentando que será mañana sábado cuando se estudiará lo que ha podido pasar en esos veinticinco primeros minutos.

«Nos tiene que reforzar que cuando el equipo no cometa esos errores de Alevín B, el equipo compite. Si quitamos esos treinta minutos al final hubiéramos ganado, si minimizamos eso al final nos vamos a salvar», ha asegurado.

¿Y qué cree el técnico que pudo pasar en esa puesta en escena? «Bueno, fútbol es fútbol, como se suele decir. No hay una explicación, en el descanso hemos intentado olvidar esos minutos y pensar en lo que quedaba. Luego el partido ha estado igualado, quizás sin fútbol combinativo y con dos ocasiones claras, sobre todo la doble de Guardiola. Pero repito que estoy orgulloso de mis jugadores», ha comentado, sin profundizar en los errores que llevaro na su equipo a remar de nuevo contra corriente. «Yoel está fastidiado como todos. Somos un equipo que no tenemos un jugador que marca la diferencia. Ha tenido el error y lo tenemos todos. Es profesional y sabe que hay que levantarse». Sergio no quiso responder a la pregunta de con qué portero saldrá el martes ante el Girona en Zorrilla. «Tengo dos grandísimos porteros y decidiré el lunes quien jugará el martes», ha zanjado.

El técnico blanquivioleta, que valoró la importancia del punto conseguido, restó también importancia al cúmulo de lesiones sufridas en los últimos días. «Han coincidido todos en la misma semana, pero el promedio de lesiones está igualado al del año pasado. Hay confianza total en lo que estamos haciendo. Es verdad que esta semana han coincidido, pero cada partido es un desgaste brutal, estamos en el tramo final y es normal», ha quitado hierro, tratando de justificar los problemas musculares sufridos en estas últimas semanas.

Por último, Sergio González ha destacado el compromiso de los aficionados. «Es un jugador muy importante para nosotros por todo el esfuerzo que hacen, cómo nos animan, el esfuerzo por venir con nosotros y el desembolso económico que hacen. Ojalá al final les compensemos como merecen», ha señalado.