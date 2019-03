Sergio González: «No podemos salir así en las dos partes con lo que nos estamos jugando» Sergio González, en su vuelta al estadio del Espanyol. / LOF El técnico del Real Valladolid, que asegura que «le crecen los enanos» por el penalti fallado y las lesiones de Borja y Stiven Plaza, considera que la clave estuvo en los primeros 15 minutos de cada tiempo LUIS MIGUEL DE PABLOS Barcelona Sábado, 2 marzo 2019, 15:53

En su vuelta a la que se fue su casa, primero como jugador y después como técnico, todo eran abrazos para Sergio González. Abrazos antes, abrazos durante y abrazos también en sala de prensa, donde el entrenador del Real Valladolid se mostró aparentemente tranquilo pese a la derrota, cuarta en las cinco últimas jornadas. Al técnico le habían sobrado muchas cosas pero sobre todo los primeros minutos en cada parte. «Creo que los primeros quince minutos de cada parte no hemos salido bien, y eso me preocupa porque tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando y de la realidad que estamos viviendo. Aun así creo que en la primera parte hemos reaccionado bien y hemos podido igualar el partido , hemos marcado y hemos tenido ese penalti que nos hubiera dado esa tranquilidad y esa confianza que necesitamos», ha analizado, quejoso además de por el penalti fallado, también por la concesión en el segundo tanto. «Los inicios nos han hipotecado. ¿Los penaltis? El día del Rayo nos costó un punto, hoy no sabemos qué hubiera pasado,... y luego también esas jugadas a balón parado. Hoy esa falta en la que Wu Lei, que no es que sea muy alto, nos pega esa peinada para dejar solo a Hermoso en el segundo palo. Esas actitudes son las que nos faltan».

Sobre la vuelta a la defensa de cinco, su análisis se quedó en un mero «correcto». «El Espanyol juega con muchos cruces, y creo que defensivamente hemos sufrido mucho porque han encontrado muchos pases por dentro», apuntando que Borja sufre problemas de pubalgia. «Con el cambio, perdimos altura aunque no es significativa porque Javi (Moyano) también lo ha hecho bien. Y luego sale Stiven y en la primera jugada se lesiona con lo que jugamos con diez los veinte últimos minutos. Nos crecen los enanos pero este grupo es fuerte y tiene la capacidad para salir adelante. Lo ha demostrado ya, lo hace en el día a día, yo les veo las caras a los futbolistas y creo que tenemos capacidad para sacarlo adelante», ha explicado.

En el otro bando, poco habló Rubi del partido y del Valladolid y mucho de la trayectoria última de su equipo, una vez superado el bache. «Arriesgamos y por suerte nos está saliendo cara en las últimas semanas y estamos disfrutando. El sueño de todo entrenador es que su afición tenga una fiesta», ha señalado, reconociendo que la victoria dará tranquilidad a los suyos. «Lo importante es que ya no estemos nerviosos y seguir una dinámica correcta en este 2019. Pero ahora vas a Bilbao, luego viene el Sevilla y hay que ser un poco precavidos».

Por último el técnico del Espanyol echó un capote al rival y a su amigo Sergio. «De momento el Valladolid está fuera de descenso, para mi ha hecho una buena primera parte si tenemos en cuenta de que, hubiera quien hubiera delante, porque lo he visto en el calentamiento, nos lo hubiéramos llevado por delante. Luego se han rehecho a las dificultades y han demostrado ser un buen equipo. No sé si le ha afectado el penalti, pero no tengo duda de que ganará un par de partidos y se quedará en la categoría», ha concluido.