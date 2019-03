Sergio González, sobre el gol anulado: «El defensa no tiene opción de despejarla» Segio González e Imanol Alguacil se saludan antes del comienzo del partido. / Villamil El técnico lamenta que el VAR no haya favorecido mayoritariamente a los suyos «en las jugadas clave», mientras Imanol Alguacil reconoce que marcar el gol en la última acción «hubiera sido injusto» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Domingo, 31 marzo 2019, 21:53

No va a haber muchas declaraciones altisonantes acerca del uso del VAR de aquí a final de temporada. Y las quejas que haya, de haberlas, llegarán desde la grada. No del palco, como ya quedó claro en situaciones anteriores, y tampoco del banquillo. Sergio González lo dejó ayer claro. ¿Qué explicación les ha dado el árbitro del gol anulado?, se le inquirió al técnico. «Pita que Óscar (Plano) interfiere en la posibilidad del defensa de despejar la pelota. No vamos a decir que el VAR está guay solo cuando nos pita a favor. Mayoritariamente nos toca en contra, pero no voy a decir mucho más», ha señalado el técnico en sala de prensa, zanjando la polémica antes incluso de iniciarse. «Soy parte importante y el defensa no tiene opción de despejarla. Si te ciñes a lo que dice, puede pensar en eso. No quiero meterme en el VAR porque como en la última vez nos favoreció parece que ahora me quejo, pero sí es verdad que en las jugadas clave no nos ha favorecido». Punto en boca.

Hasta ahí las declaraciones sobre la jugada que pudo cambiar el partido y quien sabe si la suerte del Real Valladolid esta temporada. Tras esa raya imaginaria llegaron las explicaciones a una mala primera parte -desde el minuto quince-. «Lo hemos hablado en el descanso, los primeros quince han sido muy buenos. Siempre se nos pide que salgamos a por el partido y muchas veces no se es justo con el equipo, y es verdad que luego no tiene explicación lo que ha pasado. Nos faltaba secuencia de pases y a pesar de todo no han tenido ninguna jugada manifiesta de peligro», ha analizado antes de saltar primero al gol del empate. «Ha sido un despiste, Oyarzabal aparecía en segunda línea entre nuestro lateral y el central. Lo hemos anticipado y no hemos llegado, quizás con tres centrales lo hubiéramos conseguido, pero la acción tampoco ha sido un error, simplemente ha sido una pérdida en la acción individual». Y de ahí a la posibilidad de haber perdido incluso el punto que tanto cuesta sumar en esta liga. La acción final en la que Bautista no acierta a rematar solo ante Masip. «Siempre que sea sumar siempre es positivo. Es verdad que en la última jugada por un error grave nuestro hemos podido perder el partido, pero también que hemos hecho más méritos que ellos para llevarnos el partido, y que también hemos podido perder en esa última jugada pero en el cómputo general hemos merecido ganar. Esto es un camino muy largo», ha explicado.

Por último, tampoco ha querido entrar a fondo el técnico en la posición ni en la disposición de Verde, titular ante la Real. «Al final es un futbolista que se había ganado tener esa titularidad. En Eibar estuvo bien y hoy le ha costado encontrarse, intentamos encontrar la mejor posición para que se encuentre perfecto. Pero tampoco hay que hacer especial hincapié, tiene muchas virtudes y hay que seguir insistiendo», ha zanjado.

Alguacil, contento con el punto, no con el juego

El técnico de la Real Sociedad se quedó a medias entre el discurso derrotista por el mal juego de los suyos y el eufórico por el punto conseguido pese a haber estado muchos minutos por detrás en el marcador. «Después de ver los resultados nos hubiera venido bien conseguir los tres, pero a todos los equipos le está costando una barbaridad. Antes quedaban treinta y ahora son 27, jugamos ahora con un rival directo como es el Betis, que todos pensábamos que iba a estar ahí arriba. Hay que hacer bueno este punto en los dos siguientes partidos», ha explicado, consciente de que la victoria pudo llegar en esa última acción del mano a mano de Baustista.

«Seguramente hubiera sido injusto por el partido que hemos hecho. Hemos salido fatal al partido, no podemos regalar los quince minutos que hemos regalado... Pero bueno, es un punto, no era el objetivo ni la manera, y no nos vamos contentos», ha señalado, antes de dar un toque de atención a los suyos. «Todos estábamos convencidos de que iba ser complicado y de que nos teníamos que meter desde el minuto uno pero el equipo ha estado muy frío, poco atrevido con balón, cosa que nunca nos ha pasado».

Tampoco se fue mu ycontento Alguacil con la respuesta de los suyos en las acciones a balón parado. «No sé si se puede trabajar más (la estrategia) El balón es importantísimo y es verdad que estamos sufriendo».

Sobre la jugada polémica, el gol anulado al Valladolid, el técnico realista ha despejando balones asegurando no haberla visto. «No se lo que ha pitado, no la he visto. Entiendo que si ha pitado es porque lo ha visto claro. En este caso ha sido a nuestro favor».