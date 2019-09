Sergio González tacha de «falta de integridad y respeto» las palabras de Tebas Sergio González, en plena rueda de prensa. / El Norte El técnico del Real Valladolid acusa al máximo mandatario de la liga de «lanzar una bomba al aire» sin argumentos. «Se acoge al vacío legal del 'me han dicho', 'según dicen',...», lamenta LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Viernes, 13 septiembre 2019, 13:06

Apenas ha tardado Sergio González en contestar a Javier Tebas y ofrecer su versión sobre lo declarado por el presidente de LaLiga con motivo del juicio por el presunto amaño del Levante-Zaragoza del año 2011. Tebas vino a asegurar que fue Sergio, «González creo», quien alertó a Lendoiro de lo que iba a suceder en dicho partido. Segundos después de ocupar asiento en sala de prensa, el técnico del Real Valladolid ha sido tan rotundo como meridianamente claro.

«Lo primero, antes de nada, me gustaría aclarar mi versión y reflexionar sobre lo que ha dicho el señor Tebas. Creo que siendio el presidente de la iga de fútbol debería tener una deferencia a la hora de hablar sobre según que personas. Si se preocupa porque seamos la mejor liga del mundo y expandir la marca, lo primero que tendría que saber es el nombre de los integrantes de la competición. Referirse a mí como Sergio, creo que González, creo que tal, dice muy poco de una persona que ocupa su cargo. Le debe un respeto máximo a los futbolistas y a los entrenadores», ha iniciado su exposición, en referencia a la forma «despectiva» con la que, según el técnico, se dirigió Tebas a él.

Aclafrado la falta en las formas y la «falta de educación» del máximo mandatario de la competición, Sergio ha pasado a un segundo punto. El del fondo. «Es muy fácil, él es abogado y tiene la capacidad para saber que hay un vacío legal cuando dice 'según dicen', 'según Lendoiro me ha dicho',... porque en ese vacío yo no voy a poder denunciarle», ha comentado, exponiendo del tirón y sin preguntas su punto de vista y rechazo a las palabras de Tebas. «Si habla de una liga íntegra, me hubiera gustado que fuera tan íntegro para si él sabe de un rumor que es mentira, hiciera lo imposible para desmentirlo. Que no fuera él quien dijera 'me han dicho', etcétera. Se acoge a ese vacío legal y yo me quedo con los brazos cruzados. Él tira una bomba al aire y que salga el sol por donde quiera. Que lo ponga en su boca con sus argumentos», ha sostenido, confirmando que el viernes que viene acudirá al juzgado a testificar «con la conciencia tranquila» y «sin miedo a nada».