Sergio González: «La toma de varias decisiones no han sido las adecuadas»

El catalán asegura que la misión del equipo esta temporada es «llenar el saco cuanto antes»

Tras el empate cosechado en el Santiago Bernabéu, el entrenador del Real Valladolid, Sergio González compareció en rueda de prensa para dar su visión de lo que fue el partido de los suyo. «Sabíamos que este iba a ser un partido muy largo. Éramos conscientes de que el Madrid iba a salir a morder en su primer partido ante su afición» destacó el técnico catalán, a lo que a continuación añadió, «creo que no hemos hecho una mal primera parte, hemos jugado bien de manera estructura. El problema surgió cuando queríamos salir con el balón controlado, en muchas fases las decisiones que hemos tomado no han sido las adecuadas y nos hemos visto sometidos en mucho momentos. Hemos tenido suerte de que el Real Madrid no estuviera acertado con los tiros», explicó Sergio, mientras se le escapó una leve sonrisa.

Sobre la segunda parte, Sergio quiso felicitar y destacar el gran trabajo de los suyos. «Hemos sabido dar la vuelta, conseguimos sacar el balón controlado y, sobre todo, hemos sabido jugar y controlar el partido», aseguró el técnico blanquivioleta. «Cuando mejor estábamos jugando, llegó el mazazo del gol de Benzema a la media vuelta, tropezándose y casi sin mirar», así explicó Sergio la situación del equipo tras el gol del conjunto blanco. «Por suerte hemos conseguido levantarnos y conseguir el gol del empate». Zidane también habló sobre el gol de Guardiola. «Nos pillaron descolocados. Fuimos mejores, pero hemos cometido ese error que nos ha condenado», destacó el francés.

Con este empate, el equipo de Sergio se sitúa con cuatro puntos en su casillero y el entrenador sabe que la vía principal que el equipo debe seguir es la de acumular la mayor cantidad de puntos posibles en los primeros partidos de esta temporada. «Ahora, el objetivo primordial del equipo es poder llenar la mochila con el mayor número de puntos posibles», destacó Sergio.