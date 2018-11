Real Valladolid - Eibar Sergio González: «Estamos trabajando en ello, pero de momento hay total confianza en Ünal y Cop» Sergio González da instrucciones en el partido disputado en el Bernabéu. / R. Gómez El técnico del Real Valladolid elogia el estilo del Eibar, «tiene las ideas y conceptos muy claros, y fuera de casa también disfruta de mucha posesión», y no da pistas sobre posibles cambios en un once que «está funcionando bien» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 8 noviembre 2018, 14:01

Con el Bernabéu ya en el capítulo del anecdotario -«fuimos buenos invitados a esa fiesta pero ese partido no nos va a hacer ganar al Eibar», ha asegurado Sergio González-, el Real Valladolid se encuentra centrado en recuperar la senda de la victoria y en un rival tan parejo como el que dirige José Luis Mendilibar. «Esta es otra guerra distinta. El Eibar tiene las ideas y los conceptos muy claros, con un míster que sabe mucho de esto, y que compite muy bien. Un equipo que cree ciegamente en sus ideas, combina bien el fútbol directo con acciones por dentro, utiliza mucho el cambio de orientación, muchos centros laterales al área, juega mucho a partir de los dos puntas, mucha proyección en las dos bandas, gente en el centro que domina bien la pelota», ha analizado el técnico, incidiendo en las virtudes del rival, «un equipo que nos ha sorprendido porque fuera de casa también tiene mucha posesión, con los conceptos muy claros de cómo quiere jugar».

El técnico del Real Valladolid está pendiente de las variantes que pueda utilizar su rival ante la baja de Pablo de Blasis. «El otro día empezó con un 4-2-3-1 y acabó con un 4-4-2, que es donde realmente se encuentra más cómodo Mendilibar, pero barajamos todas las opciones de cómo puedan jugar. Ellos llevan tiempo con el mismo míster y tiene muy asimilado su forma de juego», ha explicado en rueda de prensa, elogiando al técnico de Zaldíbar, tan querido en Valladolid. «Mendilibar hizo una etapa espléndida y es muy merecido el reconocimiento que estoy seguro se le va a hacer».

A Sergio González no se le escapa ningún detalle y sabe que en las últimas semanas se habla de la respuesta inofensiva de sus delanteros. «La sensación de peligro en el Bernabéu fue manifiesta, lo que nos podemos pedir es la excelencia por ese gol que no llegó y que nos hubiera permitido poder ganar, pero estamos tranquilos con la parcela ofensiva. Sabemos, os leemos, que el tema de los delanteros os tiene la cabeza así, pero estamos trabajando en ello. Vemos como trabajan y la cara que tienen en los entrenamientos tanto Enes como Duje, es verdad que hay situaciones de partido en las que no terminan de encontrarse, pero estamos muy tranquilos. Es verdad que estamos trabajando para mejorar, pero no es una cosa que de momento nos preocupe y hay total confianza en ellos», ha asegurado, en referencia al tándem Ünal-Cop.

Sobre la situación de Keko, en proceso de recuperación desde hace varias semanas, el técnico ha apuntado que se encuentra en la fase final. «Dimos un paso atrás y decidimos que parara tres o cuatro días para que realmente se encontrara al cien por cien. Él quería acelerar los pasos, intentó meterse con el grupo y eso hizo que se demorara más su peersencia, pero esta semana ha podido competar todos los entrenamiento», ha reconocido, antes de hacer referencia a la posibilidad de hacer cambios en su once titular. «Ya he dicho que hay futbolistas que se merecen entrar pero también hay futbolistas que no se merecen salir. Luego cada partido te requiere un matiz distinto, jugar fuera o jugar en casa, utilizar un futbolista más atrevido o no, quien te puede ayudar en las coberturas, el tema de balón parado es importante porque ellos son especialistas en ello,... pero sabéis que cuando las cosas funcionan no hay que cambiarlo», ha manifestado.

Selección y posibles salidas

Pocos minutos después de conocer la lista de convocados del seleccionador nacional Luis Enrique, Sergio también ha dado su opinión al respecto, reconociendo que «ojalá en próximas convocatorias uno de los nuestros sea elegido». «La selección es un premio individual pero siempre dentro de un rendimiento colectivo. Puedes estar haciéndolo muy bien pero si tu equipo no está en buenas posiciones, la presencia visual se queda alejada. Si el equipo está bien y tú estás buen nivel, puede ser que llames la atención».

Por último, el técnico ha tranquilizado a la grada sobre la exposición de determinados jugadores en el escaparate y la posibilidad de que otros clubes se los lleven en el mercado de invierno. «El hecho de que haya jugadores que estén sonando tiene que servir de refuerzo y motivación, no solo para ellos sino para el grupo. Pero ellos tienen muy centrada la cabeza aquí, y saben que si nos vamos de ese camino nos vamos a equivocar. No veo sensación rara en ese sentido», zanjó el míster.