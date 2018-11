Real Valladolid Sergio González: «Vamos a intentar que lo de hoy sea una excepción» Sergio, ayer, en la banda, con cara de pocos amigos. / CARLOS ESPESO El entrenador del Pucela insiste en que el partido de ayer esta más cerca de la realidad del equipo que el del Bernabéu FERNANDO BRAVO Valladolid Sábado, 10 noviembre 2018, 21:38

«Ha sido un partido muy espeso por nuestra parte. No nos hemos encontrado bien con balón, aunque compitiendo y a nivel de trabajo y esfuerzo ha sido el de siempre, un nivel muy alto. Pero con balón no hemos encontrado soluciones, sobre todo en el doble pivote. Hoy nos ha faltado clarividencia, mover más el balón. Es verdad que esa primera presión de ellos nos sorprendió. Nos costaba sacar el balón y aunque lo hemos solucionado después del descanso, aún así el funcionamiento con los dos pivotes nos ha costado. El Eibar ha hecho un gran partido, pero lo más importante es el punto que hemos sumado».

No mostró su presunto enfado Sergio González en la sala de prensa por el empate sin goles del partido de ayer, pero no necesitó que nadie le preguntara para destacar su punto débil: un centro del campo al que exculpo porque «no siempre es posible mantener el excelso nivel que ha alcanzado en los últimos partidos», explicó el entrenador del Pucela.

«Estamos mal acostumbrados por el nivel excelso del equipo y de los dos pivotes. Pero también forma parte del fútbol que de vez en cuando no estén tan acertados. He intentado cambiar la situación poniendo a Toni por dentro y ha habido una fase en la que lo hemos encontrado pero a nivel general, con balón, hoy nos ha costado. Es el típico partido que no te encuentras con claridad. Pero no nos hay que olvidar la trayectoria del equipo, aunque no vamos a estar a la altura del partido del Bernabéu. Estamos más cerca de esta realidad que de lo que vimos en el Madrid. No nos podemos equivocar Yson 17 puntitos los que tenemos a estas alturas del campeonato», significó Sergio ante los periodistas.

Rehusó Sergio González atribuir en exclusiva a los delanteros toda la culpa de la falta de gol. «Creo que la primera acción ofensiva pudo ser gol. De espaldas a portería, Ünal ha estado mejor que otros partidos pero el fallo no es solo suyo. Creo que no hemos encontrado ocasiones como para que se encuentre cómodo, no hemos movido bien el balón de un lado a otro. Es verdad que nos falta gol pero hoy nos ha faltado conexión con los delanteros desde el centro».

Se refirió el entrenador también a las presuntas 'distracciones' de algunos jugadores sobre los que habría ofertas. «Esta semana nos hemos ido un poquito de la preparación habitual. Un poco que si me quiere un equipo, que si me quiere otro, que si esto y lo otro», reprochó sin citar nombres. Lo de hoy nos enseña cuál es nuestro camino y nuestra realidad y la gente nos ha apoyado para mantener el empate. Vamos a intentar que esto solo sea una excepción dentro de una gran racha del equipo», concluyó.