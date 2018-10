Sergio: «Hubiera sido muy injusto no lograr el empate» Sergio González y Rubi se saludan efusivamente antes del partido. / Ramón Gómez El técnico del Real Valladolid lamenta que una jugada aislada en el gol del Espanyol les hiciera perder la concentración, pero anima a «disfrutar del momento». Rubi reconoce el mérito de su rival, que «nos supo presionar bien» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Sábado, 27 octubre 2018, 01:06

También Sergio González explotó en la banda con el postrero gol de Daniele Verde. Un tanto que hacía justicia al empuje del Real Valladolid durante toda la segunda parte y que a juicio del técnico bien pudo haber llegado mucho antes. «Creo que tenía que haber llegado antes, pero le doy una importancia alta al empate porque refuerza el camino que estamos haciendo porque en la segunda parte encerramos a un equipo potentísimo en su campo».

Pese a saltar al campo «muy metido», según apuntó, su equipo se encontró con un gol que modificó el guion y le llevó a cometer muchas imprecisiones. «Sabíamos del nivel que tenía el rival y lo hemos tenido bien presente, pero una acción aislada les dio el gol y nos sacó del partido. Cometimos muchos errores en el pase, tuvimos fallos de concentración, y en el descanso hablamos para corregirlos. Parecía que en la primera parte cada uno quería resolver por su cuenta. Dijimos que si perdíamos fuera con nuestras ideas. En la segunda parte hemos tenido encerrado a un Espanyol en muy buena forma», analizó, explicando que solo había que jugar con más inteligencia. «Estábamos alimentando lo que ellos querían, hacer pases horizontales para que nos pillaran y salieran en velocidad, y eso conseguimos corregirlo», añadió.

«Hubiera sido muy injusto no lograr el empate, aunque el Espanyol ha demostrado su calidad y se merece el coliderato», matizó el entrenador del Real Valladolid, quien reconoció que, en el descanso, les pidió a sus jugadores «tranquilidad» porque estaban «alimentando» lo que el Real Valladolid quería.

Para Sergio González, lo más importante ahora es «disfrutar del momento», y preparar el partido de Copa del Rey que le mide el miércoles al Mallorca para después pensar en el encuentro ante el Real Madrid en el estadio Bernabéu. «Estamos en una posición privilegiada», dijo el técnico, destacando «la perfecta comunión entre el equipo y el público, retroalimentada por ambas partes», que provocó un ambiente extraordinario en el estadio.

Rubi, sincero

No le dolieron prendas al técnico del Espanyol en reconocer el mérito de su rival, que metió en su campo al Espanyol en la segunda parte hasta conseguir el empate. «Es un resultado justo porque el Valladolid ha sido mejor que nosotros en la segunda parte. En la primera sí se ha visto lo que queremos y lo que nos ha llevado adonde estamos, pero en la segunda hemos jugado en campo nuestro. No hemos sufrido mucho, pero la presión del Valladolid ha sido muy buena y no hemos sabido superarla», destacó, lamentando que los suyos «no ganaran una disputa» y no supieran «aguantar el balón arriba» para provocar peligro. «Cuando no haces las cosas bien estás llamando al mal tiempo. La presión del Valladolid ha sido muy buena y efectiva y por eso hay que darles mérito porque nos han presionado muy bien», aseguró, rebajando en buena parte la euforia que vive la afición espanyolista. «Entiendo que la gente esté ilusionada pero hay que ser positivos y pensar que seguimos sumando. Cada partido es una historia distinta y es una experiencia interesante lo que hemos tenido hoy –por ayer–. Está bien un poco de crítica pero también podemos quedarnos con lo que bueno que hicimos en la primera parte», comentó el técnico catalán, que en todo momento quiso subrayar el buen trabajo que hizo el rival especialmente en la segunda parte en la que se vio superado.