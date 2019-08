Sergio:«No sé si merecimos ganar, pero trabajamos para ello» Sergio da instrucciones a los suyos durante el partido. / EFE Al catalán no le preocupa la lesión de Sandro porque «tenemos pólvora en el armario este año» ENRIQUE IBÁÑEZ HUERTA Valladolid Lunes, 19 agosto 2019, 00:18

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, compareció en rueda de prensa tras el encuentro con satisfacción con el partido de los suyos, «Hemos salido bien, centrados, hemos conseguido la expulsión, que ha sido mérito nuestro». Aunque Sergio era consciente de que el partido no siempre estuvo de cara. «Nos hemos llevado un gran premio este partido, no sé si hemos merecido ganar el partido, lo que sí sé es que hemos trabajado para conseguirlo» afirmó Sergio, con una media sonrisa en su rostro. La victoria contra el Betis supone un gran empujón para el equipo y más si tenemos en cuenta que dos jornadas que se avecinan son fuera de Zorrilla. «Era muy importante puntuar, ahora con tres puntos en la mochila podemos ir con menos ansiedad a los partidos» reconoció Sergio.

La sorpresa del partido fue la entrada de Salisú como central izquierdo, Sergio reconoció que «fue una apuesta arriesgada, ahí podemos reconocer nuestro mérito», pero el entrenador del Valladolid tenía claro esta opción nos aporta pequeños detalles que otros no nos dan».

La nota negativa fue la lesión de Sandro a los 20 minutos de empezar el encuentro, «Sandro tiene un problema en los isquios, una lesión que puede ser peligrosa pero confiamos en poder contar con él. Pero contamos con pólvora en el banquillo».

Rubi: «El Valladolid ha conseguido premio de tres situaciones puntuales»

«El partido han sido errores tácticos nuestros, si tú analizas las tres situaciones puntuales, el Real Valladolid ha sacado el premio en oportunidades aisladas. La expulsión fue un error nuestro, hemos conseguido igualar el partido hasta el punto de que no se notara que teníamos un jugador menos sobre el terreno de juego», con estas palabras compareció Rubi, entrenador del Real Betis, en rueda de prensa, con un tono amargo en su voz, sobre todo al ver la oportunidad perdida en el partido.

«El equipo está cansado, sobre todo por el esfuerzo que han hecho» explicó el técnico verdiblanco, agradeciendo por el esfuerzo y desgaste que su equipo había hecho, a pesar de contar con un jugador menos, y recalcó que «no quiero que este partido sea una referencia el resto de la temporada, tenemos jugadores suficientes para corregir los errores que hemos cometido».

El Betis terminó un partido donde el marcador no fue la única noticia negativa. Tras una entrada de Rubén Alcaráz, el nuevo delantero del equipo bético, Borja Iglesias. «Una pena lo de Borja, cuando entró al vestuario tenía el tobillo muy hinchado, todavía no sabemos si podrá jugar la próxima jornada». La baja de Borja se une a una lista de jugadores que encabeza Sergio Canales. «La lesión de Sergio no es grave, pero nos arriesgamos a que saliera este partido y pudiera empeorar. Somos conscientes del calendario y lo mejor era reservarlo».