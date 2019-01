Fútbol | Primera División Sergio: «Parece que el Real Valladolid está molestando en esta liga» Sergio González protesta al cuarto árbitro una acción del partido. / R. Gómez El míster pucelano dice que el Levante tuvo razones para protestar la semana pasada. «A ellos les salió bien; nosotros no hemos hecho nada» FERNANDO BRAVO Valencia Lunes, 21 enero 2019, 00:04

Después de un segundo de silencio, Sergio González aceptó abordar, en la sala de prensa, su opinión sobre la decisión del VAR. Lo hizo 'palpándose los bolsillos', consciente de que no es suya la responsabilidad, pero entró en harina. «La semana pasada nos preguntábamos que había que hacer para que nos prestaran más atención. El Levante [en una situación similar] hizo un comunicado y le ha salido bien. Al final nunca sabes cuándo aciertas. Creo que el error es manifiesto. Han sido seis minutos con el partido parado para ver una jugada dudosa, cuando el VAR está para revisar las situaciones que son realmente claras. Creo que el gol es totalmente legal, estamos sufriendo unas circunstancias adversas y parece que somos conejillos de Indias y siempre encuentran un matiz para negar nuestros goles. Estamos siendo el foco del VAR que, siempre nos perjudica», afirmó Sergio.

Cambió de tercio el entrenador del Real Valladolid sobre la marcha como pensando que estaba cargando las tintas y dijo que la decisión del VAR no impide reconocer que en la primera mitad el Pucela no estuvo bien y que el rival generó ocasiones a balón parado. «Con balón sí estuvimos bien» reivindicó, haciendo referencia a que también tuvo el Valladolid algunas ocasiones claras de gol en la primera parte.

«El partido ha estado abierto -continuó-. Hemos tenido ocasiones para empatar», dijo. Y añadió «tras el descanso estuvimos bien, con un gol que finalmente fue anulado. Al Levante ese gol le hubiera generado dudas», sentenció. Siguió Sergio reflexionando en alto y añadió: «Es una situación que si no la vives no te la puedes creer. Futbolísticamente hemos hecho cosas para no perder».

El entrenador del Pucela refirió la explicación que le habían dado: «Según el árbitro parece que se molesta la visión del portero, cuando hay una melé y ningún jugador del Levante se molesta o se queja. Es un chute en el que todos se giran para que no les dé la pelota; estoy enfadado. Parece que estamos molestando en esta Liga».

Preguntado sobre la que, en su opinión debe ser la posición del club, Sergio se remitió a lo que hizo la semana pasada el Levante en una situación similar: «No lo sé, aunque el comunicado de protesta del Levante le ha salido genial, ha surtido efecto. No sé cual tiene que ser nuestro trabajo para llamar la atención». Y volvió a las consecuencias de la decisión del VAR. «Creo que el 1-1 nos hubiera dado la vida, porque fue un partido para el empate, para el reparto de puntos. A un deportista, cuando el resultado del partido se decide desde fuera, le da rabia. Los que están en el campo son los que tienen que dictaminar, y no los que están fuera», remató.

Finalmente aludió al juego que desarrolló el equipo en los últimos minutos. «Fue de ida y vuelta, porque íbamos por detrás y teníamos que intentarlo, pero incluso con ese juego de ida y vuelta, no hemos sido inferiores a ellos. Generamos ocasiones para empatar».