Sergio, preocupado ante una posible relajación en el Real Valladolid: «Si bajamos la frecuencia nos equivocamos» Viernes, 10 mayo 2019

Sergio González es un extraordinario motivador de sus futbolistas y en sus trece meses en el Real Valladolid ha demostrado que es capaz de analizar muy bien cada momento competitivo para extraer lo mejor de la cabeza de sus futbolistas.

Hoy, en la rueda de prensa previa al Rayo Vallecano-Real Valladolid que se jugará el próximo domingo (Vallecas, 18:30 horas) el técnico catalán ha dedicado buena parte de su intervención a concienciar a los suyos y a todos los aficionados del equipo de que aún no hay nada hecho de cara a la salvación. «Me preocupa y con mayúsculas y ya lo hablamos el miércoles entre nosotros», aseguró el técnico al respecto. «Vosotros [por los periodistas], nosotros en los entrenamientos… quizá hemos estado algo más distendidos de lo que debería ser, pero estamos inculcando a los jugadores que no hemos hecho nada, que hemos dado un gran paso sin el que estaríamos casi en el abismo [después de ganar al Athletic Club] y nos hemos metido en el meollo, pero no hemos solucionado nada«, incidió.

A juicio de Sergio, el partido ante los de Paco Jémez será «muy complicado» porque el rival llega al choque «en una situación especial» y como receta ante esa visita a un rival descendido pero que juega en casa, defendió que lo que tienen que hacer los suyos es ser ellos mismos. «Tenemos que confiar en nosotros porque estamos bien, pero si bajamos un poco esa frecuencia nos equivocaremos», repitió, haciendo hincapié en que aunque «a medida que se acerque el choque, el jugador va tomando conciencia de su importancia», tanto él como su cuerpo técnico llevan desde el miércoles tratando de inculcarle a sus pupilos «la presión propia de un partido».

Y es que es el Real Valladolid el que tiene que poner toda la carne en el asador en Vallecas, consciente de que sus opciones de salvación pasan por una victoria: «Un jugador de Primera División quiere salir a ganar, da igual cómo esté clasificado, y ellos juegan su último partido en casa, ante su afición y querrá darle una alegría a su gente. Los que más nos jugamos en el campo somos nosotros y eso se tiene que notar en el campo en la mirada, en la actitud, en ir a por el partido... Tenemos que ser nosotros los que le pongamos tensión«.

Nacho no entrenó

A dos días del trascendental choque en Madrid, Nacho no se entrenó con sus compañeros por unas molestias físicas, como relató su técnico. «No ha participado en la sesión por precaución, porque ahora lo más importante es la competición», dijo Sergio González.

Sobre el césped sí que estuvieron los veinte futbolistas disponibles restantes, a excepción de los lesionados Hervías, Anuar, Luismi y Stiven Plaza, aunque este último sí que se dejó ver realizando algunos ejercicios con el readaptador.