Sergio destaca el trabajo defensivo en el empate del Real Valladolid ante el Cardiff Sergio González, en la entrevista post partido en Canada. El técnico blanquivioleta defiende que la clave de los futuros éxitos reside en ser «un equipo fuerte y sólido»

El técnico del Real Valladolid, Sergio González, valoró este domingo el empate a uno de su equipo ante el Cardiff FC. El entrenador blanquivioleta también aprovechó la finalización del choque para valorar la gira del conjunto pucelano en su gira por Estados Unidos y Canadá.

El encuentro dejó un poso de satisfacción en Sergio González, sobre todo por el desempeño defensivo del equipo ante un contrincante que les exigió «un nivel muy alto», reflejó en una entrevista para la web oficial del club.

«Las sensaciones son positivas. Hemos intentado trabajar la parcela defensiva y quizás no hayamos podido el tiempo adecuado por el viaje y otros problemas, pero ha sid un partido exigente ante un rival muy físico, con mucho juego aéreo y duelos uno contra uno Creo que aún no estamos preparados para partidos de este tipo, aunque con balón hemos estado bien. Lo que más me ha gustado es como el equipo ha interpretado el 4-4-2 defensivo que tan buen resultado nos dio la temporada pasada», analizó el técnico del conjunto vallisoletano.

Síntomas de que, según su libro de estilo, el Real Valladolid va por buen camino. Para él, la clave de los futuros éxitos blanquivioleta reside en ser «un equipo fuerte y sólido». «Tenemos mucho margen de mejora», avisó Sergio, quien también valoró la experiencia de la gira por América del Norte

«Me quedo con la experiencia de venir aquí, algo impensable hace unos años para un club como nosotros. Es bonito y te sirve para conocer más a los futbolistas y a las nuevas incorporaciones. La convivencia y la predisposición de todos ellos ha sido estupenda. Lo más importante es que hemos pasado unas buenas jornadas y que hemos empezado a cargar baterías para este inicio de liga», declaró el preparador del Real Valladolid.

Para concluir, Sergio ensalzó el ambiente del vestuario: «Es una suerte poder decir que somos una familia, una piña. Los fichajes también. Son gente con un perfil muy nuestro, muy del Real Valladolid. Es lo más importante», finalizó.