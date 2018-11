Fútbol | Primera División Solari: «Sé que este cargo es de gran responsabilidad, sea por un día, media hora o una semana» Solari gesticula durante el encuentro frente al Real Valladolid. / Javier Lizón-EFE FERNANDO BRAVO Sábado, 3 noviembre 2018, 21:38

Se refirió Solari a la necesidad que tenía el Real Madrid de dejar su mala racha. Casi como fuera. «Todos sabemos que de los momentos delicados no se sale holgadamente», dijo como para justificar los más de ochenta minutos de empate con el Real Valladolid. «El fútbol es también autoconfianza», afirmó más tarde para explicar la reacción madridista que siguió al primer gol. «El gol cambió la dinámica, pero era importante hacer ese gol y que ellos no lo hicieran. El Real Valaldolid es muy serio y te hacen daño si dejas un hueco. Era un partido muy traicionero, sobre todo por la situación. La paciencia y la insistencia eran necesarias». Luego aludió a su situación: «Yo estoy habituado a este estadio y este es un cargo de gran responsabilidad, sea por un día, por media hora o por una semana», afirmó, refiriéndose a su presunta interinidad. Por último explicó la importancia de la victoria; «me gustaría ganar por 7-0, con tres goles de media chilena y no ha sido así, pero hoy hemos ganado», insistió.