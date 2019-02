La sombra de Messi es alargada Leo Messi camina en el partido de ida disputado en Zorrilla. / Villamil La presencia del astro argentino, entre algodones, condiciona la respuesta del Barça pero no la del Valladolid, que espera la mejor versión del rival y no prepara dos planes LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Viernes, 15 febrero 2019, 13:58

Su muslo derecho tiene en vilo al Barcelona y pendiente de un hilo los tres títulos que se juega en el plazo de un mes. Dejarlo en reposo en una de las tres competiciones puede provocar un error de cálculo, y forzarlo acelerar un agotamiento que hace un año acabó en tragedia. El dilema lo tiene sobre su mesa Ernesto Valverde, sabedor de que la ausencia de Messi hoy en el campo multiplicaría sus minutos de calidad mañana. Con cita en 'Champions' el próximo martes en Lyon, todo apunta a que el técnico concederá descanso al astro argentino ante el Real Valladolid. Pero también que esa misma moneda tiene su cruz y que su suplencia condicionaría la respuesta del Barcelona.

Juegue o no el argentino, el que lo tiene claro es Sergio González, que reconoció ayer que no baraja dos planes para los dos supuestos. Solo hay plan A, el que le devolvió a Primera y el que le tiene fuera de los puestos de descenso desde que comenzó la temporada. «Sería un error centrarnos solo en Messi. Es una realidad que es el jugador más determinante del Barcelona, pero nosotros preparamos el partido sobre la mejor versión del rival y con los mejores jugadores en el campo», explica, descartando perder un jugador por perseguir a Messi por todo el campo. «Nosotros pensamos en el colectivo, nuestra fuerza es el grupo y si le tenemos que parar lo haremos como grupo», se reafirma el técnico, que tiene sobrados motivos y algún que otro recuerdo en la memoria para preferir un descanso de Messi este sábado en el Nou Camp (21 goles y 10 asistencias este curso). Y es que en el banquillo del Espanyol, temporada 2014/15, ya sufrió en carnes propias la capacidad de decidir partidos del '10' azulgrana. Aquel año como 'periquito', encajó un 5-1 en la primera vuelta con 'hat trick' del argentino y un 0-2 en la vuelta con tantos de Neymar y el propio Messi. No le fue mejor como jugador, donde también encajó más de una derrota con protagonismo destacado del '10' azulgrana, caso de un 5-0 en 2009 en el Nou Camp y un 1-3 en el Nuevo Riazor el mismo año pero distinta temporada (con uno y dos goles de Leo Messi, respectivamente).

Como entrenador del Espanyol Sergio encajó un 5-1 con 'hat trick' del '10' azulgrana

Con estos antecedentes, no duda a quien elegiría si tuviera que dejar a un jugador en la grada. «Como jugador siempre pensaba que los mejores tienen que estar sobre el campo;ahora como entrenador si el sábado Messi decide descansar no sería mal partido. He jugado muchas veces contra él como jugador, lo he sufrido también como entrenador, y si quiere descansar el sábado, ya le veremos por la tele otros días», confesaba ayer Sergio con una sonrisa socarrona, dejando caer que estará pendiente en los minutos previos de la alineación que decida Valverde. «Ojalá que piense que es día para dar descanso a algunos titulares», espetó ayer.

En este sentido, el entrenador del FC Barcelona habló ayer sobre el estado físico de Leo Messi, sorprendiendo a propios y extraños al asegurar que se encuentra en perfecto estado. «Está muy bien, no puedo decir otra cosa que hoy ha entrenado perfectamente», apuntó Valverde, que hizo mención también al regreso a la actividad del central Samuel Umtiti. «Esperamos que Umtiti nos acompañe pronto, pero no sabría decir exactamente si este sábado, el próximo martes o más adelante. Lleva mucho tiempo de inactividad, no sabemos como va a estar de ritmo y hay que valorar muchas cosas», aclaró.

Sergio González, en su etapa de jugador del Depor, trata de frenar a Messi.

Sí estuvo el francés en Zorrilla en el partido de ida, como sí estuvieron Messi, Luis Suárez, Dembelé y toda la artillería que tiene en el vestuario el Barcelona, circunstancia que no le pasa inadvertida al técnico del Valladolid. «Hay que recordar que en Zorrilla vino con todos los titulares como si fuera la final de la 'Champions' y con su mejor versión, algo que no ha hecho en otros campos».

Ambiente distendido

El punto logrado en Villarreal y la visita a Barcelona, un campo en el que a priori poco tiene que perder, ha dejado una semana tranquila en los Anexos, que ayer vivió una sesión de lo más relajada y distendida. Un entrenamiento en el que se plantearon diversos ejercicios que invitaban a hacer grupo. Sergio González ha querido quitar hierro al hecho de jugar en campo del líder y ante uno de los mejores equipos del mundo, planteando una semana 'normal' sin excesivos cambios en su planificación. «La metodología y la planificación de la semana es la misma, y las ganas también. Sabemos del potencial del rival pero la preparación y las ganas de hacerlo bien son las mismas», comentó ayer al término del entrenamiento matinal.