Tengo un sueño para el Real Valladolid Desde los Anexos Ronaldo, cuando habla, parece decir cosas alejadas de la realidad. Nada más alejado de la realidad Ronaldo, en la soficinas del club en Madrid. / Virginia Carrasco ELOY DE LA PISA Domingo, 12 mayo 2019, 17:36

Que Ronaldo es un presidente distinto, diferente, atípico y con una mentalidad desconocida por estos lares lo he dejado escrito más de una vez. Y aún así hay sectores del mundo del fútbol que no terminan de entenderlo. El brasileño piensa a muy largo plazo, y le importa un ardite que quienes le escuchan piensen que vende humo, que está aquí para hacer caja lo más rápidamente posible o que es un visionario con los pies elevados dos centímetros del suelo.

Ronaldo es un empresario. Por supuesto. Y por lo tanto busca siempre que sus inversiones tengan rentabilidad. Más rápida o más lenta, pero que la tengan. Y eso a nadie debe escandalizar. Sucede que, además, es el único presidente de la Primera División que ha ganado copas del mundo, copas de Europa, que ha sido máximo goleador y que está considerado entre los 10 mejores jugadores de la historia del deporte que juega el equipo que preside. Hasta tal punto llega su influencia, que el Real Valladolid suscita interés en Madrid, lugar en el que hasta ahora la presencia blanquivioleta era meramente simbólica.

El caso es que, en la semana en la que el equipo se juega la permanencia, el máximo accionista se descuelga diciendo que su objetivo es ver a su club disputando la Liga de Campeones. No es una novedad por estos lares, pero sí lo ha sido en el foro capitalino. A ningún otro presidente se le hubiera ocurrido hacer tal manifestación en este momento, pero Ronaldo funciona en una longitud de onda diferente. Y el caso es que, en su boca, el objetivo suena creíble. Otra cosa es que acabe siendo alcanzable, pero eso es harina de otro costal. Ronaldo no vende humo, aunque con los esquemas actuales pudiera parecerlo. No es de los que da puntada sin hilo. «Puedo estar hablando una hora sin decir nada», dijo un día. Pues, por ahora, eso no pasa.