Real Valladolid Sergio González: «Hoy la suerte nos ha dado la espalda» Sefgio González. «El resultado frustra más por la forma en que se produjo el gol. Cuando vienes a Madrid piensas que puedes perder por un detalle de calidad y no ha sido así», dice Sergio FERNANDO BRAVO Valladolid Sábado, 3 noviembre 2018, 21:49

Desencantado es el término que mejor definía ayer por la tarde a Sergio González cuando rememoraba en la sala de prensa lo que había ocurrido sobre el césped del Bernabéu. El Real Valladolid, según su criterio, había jugado un gran partido frente a un rival 'enorme' y había roto su gran racha deportiva no por un detalle de calidad, sino por un golpe de mala suerte.

¿Opina que la diferencia entre ambos equipos la ha marcado la suerte? le preguntaron. « Un chute que va fuera de banda da en la espalda del defensa y termina en gol. Eso es suerte. Pero me quiero quedar con el partido que ha hecho mi equipo, muy serio y que, aunque llevan muy poco tiempo en Primera han demostrado aplomo y personalidad ante un gran equipo. La primera parte quizás hemos estado más rezagados pero en la segunda ha habido una fase en la que hemos estado igualados o por encima del Real Madrid. Estoy contento con ello pero frustrado con el resultado, porque no recompensa el esfuerzo de los futbolistas y no hace justicia al enorme partido que han hecho en el Bernabéu. Estoy muy orgulloso de mis futbolistas».

Las preguntas al míster en la sala de prensa del Bernabéu provocaban reflexiones que revelaban el estado de ánimo de Sergio González. «Ahora mismo no solo yo, sino todos mis futbolistas estamos intentando buscar una explicación alo que ha pasado. Lo a lo es competir bien, jugar bien al fútbol, y por eso es duro asumir este resultado, con el enorme partido que hemos hecho» explicaba el entrenador del Pucela.

Sergio González mantuvo el mismo tono durante su comparecencia ante los periodistas. «Veníamos con la idea de que era un premio estar aquí, habíamos comentado que imposible no hay nada en la vida y hemos tenido opciones para ganar. Este partido nos tiene que reforzar», afirmó.

«En la segunda parte –insistió Sergio– hemos dado un paso adelante con posibilidades e meter gol. En esa fase veíamos que teníamos posibilidad de ganar pero también que, a pesar del empuje, no marcábamos. Noventa minutos con el Madrid son muy largos y en el tramo final la balanza se inclinaba hacia ellos, porque nuestro arreón había venido sin el premio del gol». Explicó Sergio González que cambió a Toni Villa porque estaba asfixiado. «El partido que había hecho era sensacional, trabajó a destajo porque a veces tenía que hacer de lateral y le habíamos exprimido a lo máximo. Además, quería sacar a Verde y a Óscar», añadió.

Finalizó el entrenador del Real Valladolid insistiendo en que aparte de jugar bien es necesaria la suerte. «Y hoy la suerte nos ha dado la espalda. Cuando vienes al Bernabéu piensas que puedes perder por una buena acción, por un detalle de calidad y, al ver que pierdes por una jugada como la de hoy, te da mucha más rabia, te frustra mucho más porque desmerece más el partido que has hecho», insistió