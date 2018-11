Fútbol | Primera División Toni, mejor jugador del Real Valladolid en octubre, se encuentra en su «mejor momento de confianza» Toni Villa con el galardón al Jugador 5 Estrellas. / J. A. P. El jugador de Lorquí aseguró esta mañana que «no hace caso» a los rumores sobre el interés de otros equipo en él J. A. PARDAL Valladolid Martes, 13 noviembre 2018, 14:00

Toni Villa recibió esta mañana en Zorrilla el Premio al Jugador 5 Estrellas del mes de octubre, un galardón que se otorga con los votos de los aficionados.

El futbolista murciano, uno de los más destacados en el Real Valladolid en el primer tercio de la temporada, se mostró «muy contento» en la recogida del reconocimiento y aseguró que se siente en su mejor momento, «no sé si de juego, pero sí de confianza, de sentirme importante dentro de la plantilla. Sergio me ha sacado a jugar, me ha dado muchos minutos y eso me ha dado mucha confianza», aseguró.

Afirmó el mediapunta que en cuanto a los rumores sobre el interés en él de otros clubes «no hace caso a nada» y supuso que sus compañeros, «tampoco». «Son profesionales y están centrados aquí. Estoy 100% seguro», afirmó.

Entrenamiento intenso a dos días del Lille

Los jugadores de la primera plantilla se ejercitaron durante la mañana de hoy con Salisu al margen y Kiko Olivas en el gimnasio y con las ausencias de los lesionados Moyano e Ivi y de Enes Ünal y Daniele Verde, concentrados con sus selecciones nacionales (la sub-21 en el caso del italiano).

Sergio preparó una jornada de trabajo intensa en la que el ejercicio físico y de coordinación fue rematado con otro de posesión en espacio cerrado y un partidillo final a mitad de campo.

Durante la jornada de hoy se conocerá el alcance de la lesion de Javi Moyano en el muslo izquierdo que le obligó a retirarse del partido del pasado sábado frente al Eibar.