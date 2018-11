Real Valladolid Toni: «Por suerte soy joven y puedo mejorar» Toni Supera a Odriozola en el Bernabéu. / RAMÓN GÓMEZ El interior reconoce que celebra cada derrota 'de los tres de abajo' pero advierte que son grandes equipos y no se deben fiar FERNANDO BRAVO Valladolid Martes, 6 noviembre 2018, 14:30

«Pensé un poco en la mala suerte que tengo de cara a puerta, porque lo intento y es cierto que, unas veces, la madera, otras... Es una pena, porque la situación se repite; pero yo sigo adelante, creo que en esa situación [en el Bernabéu] lo hice bien, no marqué gol pero eso me quedará». Toni Villa, uno de los mejores sobre el césped de Bernabéu el pasado sábado, parece ser su primer crítico, a la vista de las declaraciones de esta mañana en la sala de prensa que, sin embargo, remata con un claro mensaje de superación: «Estoy mejorando de cara a la portería. Este año me he propuesto mejorar ese aspecto. Es una pena que aún no se vea el resultado pero las estadísticas dicen que llego más a puerta a la zona de remate y que tiro más. La pena es que no se vean aún los resultados».

Todavía duele

Toni Villa no disfraza sus sentimientos. Su espontaneidad en la sala de prensa fluye igual que su juego en el campo y esta mañana reconoció que la derrota en el Bernabéu sigue pesando. Incluso en frío. «Nos sentimos igual, la verdad. Duele igual pero es cierto que la gente te anima porque dice que estuvimos muy bien todo el equipo, que luchamos y eso nos permite estar algo más contentos».

No aceptó Toni Villa que su destacable trabajo en Primera este año haya cambiado su vida. «Desde fuera puede parecer que me haya cambiado la vida muchísimo pero realmente no es así. Mi llegada al Real Valladolid supuso un cambio, claro, pero sigue siendo la misma vida que el año pasado. Tengo la misma situación, estoy en el mismo equipo con prácticamente la misma plantilla y mi vida sigue siendo exactamente igual», afirmó.

Explicó Toni su opinión sobre el cambio en el Bernabéu, que dijo entender. «Yo me encontraba bien pero el Real Madrid ataca muy rápido y hubo un par de jugadas en las que perdimos el balón. Ellos hicieron una transición muy rápida, no llegué a defender y dio la sensación de que estaba cansado. Entiendo el cambio perfectamente. Quería seguir en el campo como siempre quiero seguir aunque no pueda más», explicó Toni.

Toni está al tanto del desarrollo de la competición y del principal objetivo, que es la permanencia. «Yo celebro cada derrota de los tres de abajo porque eso nos facilita el trabajo, pero son grandes equipos que estoy seguro que van a hacer muchos puntos. Es cierto que en cuatro semanas pueden ganar cuatro partidos seguidos, como nos pasó a nosotros y salir de esa situación. No podemos dormirnos, no sabemos en cuantos puntos va a estar la salvación pero creemos que en 42 o por ahí y tenemos que conseguirlos cuanto antes», sentenció Toni Villa.