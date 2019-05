El triunfo más importante del Real Valladolid Desde la grada El autor del texto considera que sin el apoyo de la afición el conjunto blanquivioleta habría perdido la categoría El fondo norte muestra una pancarta de apoyo al Real Valladolid durante el partido frente al Athletic de Bilbao. / G. Villamil CARLOS PÉREZ Jueves, 23 mayo 2019, 20:42

La temporada ha sido un éxito en lo deportivo. Ya lo comenté la semana pasada y no quiero que quede en el olvido a los que ahora quieren jugar a nuevos ricos cargándose a la mitad de la plantilla para traer nombres en vez de hombres. Que ya debíamos saber qué es lo que funciona. Pero esta temporada pasada el triunfo más claro no ha sido deportivo, ha sido social. Y ha sido el triunfo de lo inesperado. Personalmente daba por hecho que está temporada habría un aumento de masa social, pero en alguna de esas encuestas yo pronosticaba la horquilla de quince a diecisiete mil abonados, pero más cerca de los quince que de los dieciocho. Me equivoque y mira que me alegro.

El caso es que creo que el triunfo no es ese aumento de masa social. El triunfo es la actitud. El triunfo es ese aspecto de casi lleno que cada fin de semana tenía Zorrilla. El triunfo es ver que Zorrilla era del Real Valladolid en partidos que antes no lo era. El triunfo es ver niños con la camiseta del Pucela por la calle. El triunfo es ver desplazamientos masivos para apoyar al equipo fuera de casa.

De esto tiene mucha culpa la Federación de Peñas y ese Fondo Norte. Lo de la Federación de Peñas ha sido un sembrar desde hace tiempo. Aunque en alguna ocasión fui crítico por algún comunicado innecesario (época de Miguel Ángel Portugal si la memoria no me falla), su trabajo es encomiable y me alegra que se vean los resultados.

Y el Fondo Norte al cual dediqué unas líneas hace unos años ha dado un colorido a un ya de por sí precioso Zorrilla. En aquel artículo recordaba aquel mítico fondo norte de los noventa que se acabó cuando se pusieron los asientos en todo el estadio. Y pedía que se reviviese porque hacía que la gente fuese al fútbol y se divirtiese por el fútbol y por el ambiente. Y se ha conseguido. Me gustaría que fuese más numeroso, pero a los que están sólo se les puede dar la enhorabuena. Que no duden que nos hemos salvado por el gol de Guardiola, pero que gracias a ellos llegamos con opciones a ese partido. Estoy seguro que con los que íbamos a Zorrilla y con la grada de animación del último descenso esta temporada habríamos descendido.

Es el triunfo más importante de esta temporada. Hemos hecho club, hemos sumado niños a la causa y tal es así que creo que la próxima crisis (que la habrá) no seremos los ocho mil de siempre, sino los trece mil de siempre. Enhorabuena afición.