Ünal, el delantero de culo inquieto 02:24 Enes Ünal posa junto al túnel de vestuarios del estadio Zorrilla. / Rodrigo Ucero Con 21 años, el delantero turco ha marcado goles ya para ocho clubes en cuatro ligas distintas LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Martes, 23 octubre 2018, 22:07

La gran mayoría de futbolistas pone fin a sus carreras profesionales con tantas camisetas en su taquilla como las que él colecciona en los tres últimos años. El suyo es un caso de trotamundos precoz. Un delantero de culo inquieto que en las tres últimas temporadas, y con tan solo 21 añitos, ha metido goles para siete clubes distintos. Ocho si incluimos al Real Valladolid, su último destino. Aunque en su caso siempre será penúltimo...

Él es Enes Ünal (Bursa, Turquía, 1997), y desde 2015 sus maletas van más rápido que él. En ese periodo sus botas han viajado del estadio Timsah Arena (Bursaspor) al Etihad (Manchester City), de ahí casi sin tiempo de lucirlas al Luminus Arena (KRC Gent), meses más tarde corrieron camino del Rat Verlegh (NACBreda), en verano de 2016 sus botas dieron el salto de Bélgica a Holanda para pisar área en el estadio De Grolsch Veste (FCTwente), para recalar un año después en España e intercalar el estadio de La Cerámica (Villarreal) con dos meses en el Ciudad de Valencia (Levante).

«Cuando eres joven es más importante jugar. En los últimos tres años he jugado más de treinta partidos, eso es lo que me importa. Cuando tenga 24 o 25 años ya pensaré en la estabilidad, pero de momento soy joven y lo que me interesa es jugar, tener minutos, da igual donde. ¿Repetir en Valladolid? Estoy muy a gusto, pero esto es fútbol, ya sabes», sonríe, sin conceder importancia a tanto ajetreo como ha tenido en estos últimos años. «Eso no me preocupa», insiste, «me acompaña Lisa –su novia– que es una ayuda fundamental para mí. Ella me da consejos, pero también sabe cuando darlos. Sabe que cuando perdemos o no marco no quiero hablar». Con ella y con tres perros comparte vivienda en Simancas, donde tiene el espacio y la tranquilidad suficientes para hacer más llevadero su enésimo proceso de adaptación. «La vida del futbolista es muy fácil. Entrenar, comer y dormir», exclama, «¡y la comida me gusta mucho aquí!».

Su trayectoria resulta tan vertiginosa como esperanzador su futuro después de haber sido nominado por la UEFA como uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol europeo. Para encontrar sus orígenes hay que viajar hasta Bursa, la cuarta ciudad más grande y poblada de Turquía, donde el pequeño Enes acompañaba a su padre a los entrenamientos cuando apenas contaba 4 años. «Él siempre me ha dado consejos y me insiste en el trabajo, pero sobre todo cuando era juvenil. Ahora hablamos, pero ya no tanto de fútbol», comenta.

Mesut Ünal, aguerrido defensa central, hizo carrera durante quince años en la primera división turca, pero su fútbol no dio más que para vestir la camiseta del combinado nacional sub-21. El pequeño Enes, sin embargo, despuntó muy pronto en las categorías inferiores del Bursaspor, con el que consiguió el primero de los dos récords que todavía conserva. Sentado en el banquillo del primer equipo ante el Galatasary, y con 1-0 a 18 minutos del final, Christoph Daum decidió darle la oportunidad. Contaba entonces con 16 años y 107 días, y a Ünal le sobraron quince minutos para convertirse en el futbolista más joven en marcar en la Turkish Super League.

Dos meses al Levante

El segundo de los récords que ostenta es menos irrelevante pero más curioso, y tuvo lugar hace un año en su primera temporada en España cuando consiguió marcar primero con la camiseta del Villarreal, poco después con la del Levante en los apenas dos meses que estuvo, y de vuelta de la cesión de nuevo con el club castellonense. Porque sin ser un 'nueve' nato, nunca ha dejado de hacer goles. Siete hizo en 54 partidos en su último año en Turquía, dos en 14 partidos con el KRC Genk belga, 9 en 14 partidos con el NACBreda y 19 en 33 encuentros con el FCTwente holandés –a 3 del máximo goleador–, en la que ha sido su mejor campaña hasta la fecha. «Hay grandes diferencias entre unas ligas y otras, entre Holanda y Bélgica comparado con la liga española. Pero también en Turquía, donde se vive con mucha pasión pero donde el fútbol es más lento, de más fuerza y menos táctico. En España el fútbol es más rápido, hay más calidad, es más de tiqui taca», explica en un castellano nítido aunque titubeante. De un año para acá ha tenido que adaptarse a un fútbol mucho más exigente. «Cuando he jugado en Holanda, Bélgica o Turquía estaba solo yo como delantero en el área, y cuando llegué a Villarreal había dos delanteros. Ahora estoy aprendiendo porque necesito jugar con más movilidad. No puedo esperar en el área como antes», reconoce Ünal, admirador de Kaká y Zinedine Zidane cuando era pequeño y de Hakan Sükür y Zlatan Ibrahimovic posteriormente.

Él mismo confiesa que tiene que aportar muchas más cosas al Real Valladolid e incluso atreverse a disparar más a puerta –también a balón parado–, una de sus principales armas. «El año de Holanda marqué siete goles desde fuera del área porque allí podías recibir el balón y darte la vuelta para preparar el lanzamiento. Pero en España no, y no solo yo, todos los delanteros tienen los mismos problemas porque no hay tiempo para prepararte», asegura.

Ünal es también un fijo en la selección turca, donde ha pasado por todas las categorías inferiores destacando de forma especial en la sub-16 con la que hizo 25 goles en 24 partidos. Con la absoluta debutó con tan solo 17 años.

Reacio a hablar de la convulsa situación política que atraviesa su país, «mi familia está bien y es lo único que me importa», Ünal asegura que aunque «hay problemas, no hay ninguna guerra ni hay gente que no tenga qué comer». En cuanto a su condición de musulmán afirma que no es ningún inconveniente porque no hace Ramadán. «Mi padre sí lo hacía cuando era futbolista pero yo no. No tengo problema en ese sentido», concluye.