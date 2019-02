Fútbol | Primera División Valverde reconoció que el Barça no tuvo fluidez ofensiva, lo que permitió al Real Valladolid colocarse mejor Valverde da instrucciones a los suyos durante el encuentro. / Marta Pérez-EFE El técnico blaugrana aseguró que en la segunda parte su equipo tuvo «ocasiones clarísimas» para hacer que el resultado final no fuese tan ajustado J. A. PARDAL Barcelona Domingo, 17 febrero 2019, 00:46

El entrenador del FC Barcelona no dudó ayer en la rueda de prensa posterior al partido de los suyos frente al Real Valladolid al afirmar que su equipo debería haber ganado el partido de forma más holgada, especialmente en la segunda parte. «En la primera no hemos tenido fluidez en ataque», reconoció, para pasar a relatar con sus jugadores no movieron el balón «con la rapidez necesaria», lo que permitía que los jugadores blanquivioletas terminaran colocándose.

«Los partidos son largos y al principio los equipos siempre están más ordenados y más fuertes, y según va avanzando el choque el que tiene que correr mucho detrás de la pelota, finalmente se va desgastando». Así describía el preparador vasco las dificultades de los suyos para soltarse del férreo control impuesto por los de Sergio que «al final nos impedía dejar a nuestros jugadores de ataque en buenas posiciones», dijo.

Pasada la primera mitad del encuentro, a su juicio llegaron los mejores momentos de sus jugadores. «Hemos generado ocasiones clarísimas y el resultado podría no haber sido tan corto, porque hemos dominado», aseguró.

Más preocupados por el resto de competiciones a las que se enfrenta el equipo blaugrana, los periodistas incidieron a la hora de preguntarle a Valverde por las sensaciones con las que encaran los suyos el partido del martes frente al Olympique de Lyon, tras cosechar en liga dos empates consecutivos y ganar por la mínima al Pucela. «En el segundo tiempo hemos sido nosotros mismos, no como el primero, y ocurrirá a veces que los partidos sean así», repitió. «En la primera vuelta jugamos tres partidos seguidos de liga en una semana y no ganamos ninguno y después teníamos que ir a jugar al campo del Tottenham. A veces no estás acertado, como hoy, y no pasa nada. Al ver los cuatro partidos importantes que tenemos parece una losa, pero ya hemos pasado el primero, ahora vamos a por el segundo».