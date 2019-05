Velasco Carballo: «Los árbitros españoles se equicovan extremadamente poco; en el comité les apoyamos, no les sancionamos» Velasco Carballo, en primer término, en una de las salas de la Feria de Valladolid con Julián Espartero al otro extremo. / L. M. P. El presidente del Comité Nacional de Árbitros insiste en el Congreso Nacional de Abogacía que «el VAR no decide nada, solo detecta errores». Se escuda en «un desconocimiento flagrante» del reglamento para evitar opinar sobre el gol anulado a Óscar Plano ante la Real Sociedad ni sobre la mano de Arias ante el Atlético LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 9 mayo 2019, 16:22

El presidente del Comité de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, ha participado esta mañana en el XII Congreso Nacional de Abogacía que se celebra estos días en Valladolid con una ponencia, programada bajo el título 'Las nuevas reglas del juego: el VAR', en la que ha compartido espacio con el vallisoletano Julián Espartero en su calidad de presidente del Tribunal Administrativo del Deporte.

En una de las múltiples salas acondicionadas para la ocasión en la Feria de Valladolid, Velasco Carballo ha repasado los supuestos en los que interviene el VAR, así como el protocolo que preside desde principios de temporada la puesta en marcha del videoarbitraje. Antes de argumentar su exposición, principalmente con datos sin querer entrar en ningún momento en hechos ni en jugadas específicas, ha lanzado dos ideas básicas que resumen, en sus palabras, la filosofía de la implantación del VAR: 'Interferencia mínima, beneficio máximo' y 'No debe romper la fluidez del juego', ha recordado, remitiéndose a los meses del verano pasado cuando en su departamento empezaban a recibir clases y talleres.

«La ides del VAR era que no interviniera, y que no solventara todos los errores del árbitro porque acabaríamos con la fluidez del juego». «El VAR no es un árbitro desde el vídeo sino un ayudante y no decide nada, solo detecta errores», ha subrayado, incidiendo en que «no rearbitra» sino que informa al árbitro de campo. Y también, ha añadido, «que chequee todo pero que intervenga poco», apuntando el ya manido y escuchado repetidas veces «solo interviene en casos claros y manifiestos».

En este sentido se ha reafirmado en que «el VAR no es una herramienta para salir de dudas en las jugadas grises, no se ha inventado para eso», señalando que el árbitro debe pitar como si no existiera, acudiendo a la pantalla instalada en la zona de banquillos «solo si el VAR le llama». «Yo no puedo decirle al árbitro, 'vete a verlo que en mi opinión esto es penalti'», ha explicado.

En este punto, Velasco Carballo ha ofrecido una serie de datos y estadísticas para defender el uso del VAR en su primer año de implantación en la liga española, empezando por su intervención en 1 de cada 3,27 partidos por 1 de cada 3,20 en el pasado Mundial.

En sus informes, el presidente del CTA se refleja que los árbitros han intervenido con acierto en un 93% de los casos sin necesidad de la intervención del VAR y en un 98% con su ayuda. Además, en el 10% de los goles que se han marcado (925) ha habido una intervención directa del VAR, ya fuera por posible fuera de juego o por penalti.

La cifra total de intervenciones del VAR asciende a 110 en lo que llevamos de temporada, ha apuntado Velasco Carballo, que ha ofrecido datos -«incontestables» según él- pero que no ha querido entrar en hechos. Y, por supuesto, tampoco en acciones puntuales como se le ha preguntado por parte de los abogados presentes en la sala.

Uno de ellos, todavía estudiante de Derecho, le ha recordado el gol de Óscar Plano ante la Real Sociedad. Y otra de las abogadas, también abonada del Real Valladolid, ha puesto sobre la mesa la mano de Arias en el tramo final del partido ante el Atleti en el Wanda en el que Melero López se desentendió pese a ver la acción repetida en la pantalla -único caso que se ha dado esta temporada-. Velasco Carballo se ha escudado en el «desconocimiento flagrante» que existe del reglamento, ha apuntado que «no es cierto» que el ayudante de la sala VOR hiciera ningún gesto de desaprobación al árbitro de campo, que el VAR alertó a Melero López porque creyó que se trataba de «un error claro y manifiesto» pero que la decisión debe ser del propio árbitro, y no ha querido entrar tampoco en juzgar si debe o no haber sanción. «El comité trabaja para que los árbitros acierten, no para que se equivoquen y después les sancionemos. Los árbitros de España son los mejores del mundo y se equivocan extremadamente en pocas ocasiones. Nosotros les apoyamos, no les sancionamos», ha concluido Velasco Carballo.

Por su parte Julián Espartero, presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, ha apoyado la aparición de las nuevas tecnologías en el arbitraje. «Debe ser saludado como inestimable su aparición porque van a reforzar las decisiones de los árbitros», ha señalado, recordando que el terreno de la disciplina deportiva «no supone ninguna novedad porque las nuevas tecnologías ya llevan tiempo implantadas».