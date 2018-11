Verde: «El fútbol en Italia es más físico, aquí se juega más con la pelota y es más divertido» Daniele Verde, en plena rueda de prensa. / Villamil El extremo italiano, ansioso por ser oficialmente jugador del Valladolid «lo antes posible», asegura estar dispuesto para saltar en el once inicial LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Miércoles, 21 noviembre 2018, 13:39

Apenas ha disputado un puñado de minutos en los dos amistosos que ha jugado con la sub-21 de Italia y regresa entero, con las mismas ganas e incluso «más fuerte», reconoce, para seguir creciendo con la camiseta del Real Valladolid. «No sé por qué y claro que esperaba tener más minutos, pero no pasa nada. Ahora toca esperar a la próxima convocatoria», ha confesado esta mañana, resignado, un Daniele Verde que ahora espera ponérselo difícil a Sergio González para disfrutar de más minutos en el Real Valladolid y, por qué no, colarse en el once inicial en el Villamarín. «Es el míster el que decide, yo siempre estoy dispuesto».

Y para saltar al césped de principio, es consciente, debe mejorar sus prestaciones defensivas. «Claro. Es normal, pero defendemos los once y estamos unidos. Este equipo cuando tiene la pelota juega muy bien», ha asegurado al término del entrenamiento, antes de elogiar al próximo rival. «Sevilla tiene un equipo fuerte, con jugadores de alto nivel, pero nosotros tenemos que pensar en nuestro forma de juego y en cómo jugamos la otra vez ante el Betis».

Se encuentra a gusto en Valladolid, no lo oculta, de hecho se le ilumina la cara cuando se le recuerdan las palabras del director deportivo, Miguel Ángel Gómez, afirmando que el club ejercerá la opción de compra por valor de 2 millones de euros. «Lo ví y estoy muy contento», ha declarado esta mañana, «espero que lo antes posible me digan que soy oficialmente jugador del Valladolid». Tampoco esconde que la liga española en general y España en particular son parte de sus sueños. «En vacaciones voy siempre a Madrid o Ibiza, y mi sueño es vivir aquí», reconociendo que la forma de juego en España le atrae mucho que la que se practica en su país. «El fútbol italiano es muy físico, y claro para mí no es bueno. Soy pequeño. Aquí se juega más con la pelota y es más divertido. Me encanta», ha confesado.