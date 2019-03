Verde: «Es la mejor temporada de mi vida, nunca me había sentido como aquí» Daniele Verde eleva sus dedos al cielo tras marcar el penalti en Ipurua. / R. Gómez El italiano del Real Valladolid considera secundario jugar o no como titular, «lo importante es el equipo» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 21 marzo 2019, 17:33

El suyo es un caso de jugador atípico que de ciento en viento se produce en las plantillas. Cuenta con el favor de la grada y de un público entusiasmado cada vez que sale a correr la banda para calentar, y sin embargo el técnico le ha colgado la etiqueta de secundario por su desorden y anarquía en el campo.

Con todo, y en su papel de secundario, Daniele Verde es el máximo goleador de la plantilla si contabilizamos las dos competiciones, Liga y Copa del Rey. Su tanto en Eibar, el que rompió varias rachas adversas, le ha devuelto a la actualidad y el protagonismo que tuvo a finales del pasado mes de octubre, principios de noviembre.

Optimista y positivo por naturaleza, el italiano es también sincero. «No estoy como quisiera, pero siempre tengo la cara sonriente para ayudar al equipo. Para mí no es importante si juego titular o no, lo importante es que cuando salgo dé el cien por cien al equipo para ayudar. Estoy haciendo todo lo que me pide el míster», ha asegurado al término del partidillo organizado este jueves.

Independientemente de los minutos que esté en el campo, sabe el italiano que el futuro del equipo va ligado al de cada uno de los integrantes de la plantilla. «Yo quiero que nos salvemos. Es normal que quiera también jugar más, pero lo importante es el equipo», se ha reafirmado, «tenemos que pensar ya en la liga y aprovechar los minutos que el míster nos deja».

Verde volvió a marcar de un latigazo a la escuadra en el partido de entrenamiento, y vuelve a dejar huella de su talento en el disparo. «Lo estoy buscando y me está saliendo bien, eso solo va a mejorar día tras día.. Estoy trabajando mi golpe para mejorarlo todavía más. Estoy contento».

El bache en su juego ha coincidido también con un periodo de reflexión en el club sobre la opción de compra que tiene sobre él, cifrada en dos millones de euros. «No he hablado todavía con el club, ellos ya saben que yo quiero quedarme aquí. Espero que hablen con la Roma para comprarme. Me queda un año más allí, por eso creo que sería más fácil que me comprara el Valladolid», reconociendo el italiano que ésta «es la mejor temporada de mi vida, nunca me había sentido así hasta que he llegado aquí».

El napolitano es, sin duda, uno de los ídolos de la afición este año. «Eso me transmite más alegría y fuerza para jugar mejor», confiesa.