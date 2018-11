Víctor Fernández: «La experiencia es fundamental, hay jugadores para los que va a ser la primera vez» Víctor pelea por un balón con Marcelo. / Villamil Goleador en la última victoria del Real Valladolid en el Bernabéu, confía en el buen momento de forma del equipo LUIS MIGUEL DE PABLOS Sábado, 3 noviembre 2018, 09:15

Ha jugado partidos de todos los colores y también para él hubo una primera vez en el Bernabéu, una situación por la que pasarán esta tarde unos cuantos jugadores del Real Valladolid. «La experiencia en este tipo de partidos es fundamental y en el equipo hay pocos jugadores que hayan jugado ya en el Bernabéu. Esa primera vez impresiona mucho porque sabes que lo que hagas va a tener repercusión a nivel mundial. Ycuando eres joven eso lógicamente influye», explica Víctor Fernández, que pese a ello se muestra optimista y opta por rebajar la tensión por la situación idílica que vive el equipo de Sergio González. «El Valladolid está en una buena situación, sabe que lo normal es no conseguir nada y no tiene nada que perder ante un club grande. La presión es para el Real Madrid, para el que las cosas van a cambiar por lógica porque no es normal estar donde está en la clasificación».

El goleador de la última victoria blanquivioleta en el coliseo blanco –0-1 en la temporada 99/00– apuesta por la prudencia y la humildad de un equipo que viene haciendo bien las cosas y no tiene por qué modificar su planteamiento. Por las cosas bien hechas, en definitiva. «Creo que el Valladolid es consciente de que tiene que hacer las cosas que está haciendo hasta ahora, que es lo que le ha llevado adonde está. No tiene que hacer cosas raras, menos en un partido como éste», asegura Víctor, «en el que si consigues sumar te hace coger mucha confianza» para el resto de la temporada.

Ilusión recobrada

Responsable hoy del trabajo de tecnificación con los jugadores de la cantera, Víctor ha vivido de cerca las distintas etapas del club en los últimos tiempos y sabe perfectamente que es momento de disfrutar de la inercia positiva en la que se ha instalado el equipo tras el ascenso a Primera División. «No solo el ascenso sino también el cómo se produjo ha generado una ilusión que se puede palpar tanto en el club como en la calle. Se ha recobrado esa ilusión por el Real Valladolid, no hay más que ver la cantidad de camisetas blanquivioletas que se ven por la ciudad. Hacía tiempo que no se veía nada igual y eso es gracias al trabajo que se viene haciendo desde la llegada de Sergio», señala el exjugador.

Aquel 19 de mayo del año 2000, Víctor Fernández formó en el último once blanquivioleta que ha logrado ganar a domicilio al Real Madrid. Una alineación en la que el japonés Shoji Jo puso la nota exótica y que estaba plagada de jugadores con experiencia, caso de Eusebio, Torres Gómez, Marcos o Vizcaíno. «Son situaciones muy distintas. Nosotros estábamos muy tranquilos porque era la última jornada y llegábamos con los deberes hechos después de hacer una buena temporada. Ellos sí se jugaban más porque no tenían asegurada la plaza de Champions, y en el campo se notó esa tranquilidad nuestra», apunta. «Ahora hay más competición por delante, y el Madrid tiene que reaccionar por la situación en la que se encuentra. Hay nuevo entrenador y habrá jugadores que quieran reivindicarse», añade Víctor, que seguirá el partido desde su casa en Valladolid.