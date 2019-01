Real Valladolid El videoarbitraje funciona con otros Nigel Owens pide la intervención del TMO. / Reuters El rugby, la NBA, el fútbol americano o el hockey hierba llevan tiempo empleando la tecnología sin generar tanta polémica como el VAR V. BORDA Valladolid Miércoles, 23 enero 2019, 15:09

Algo no funciona cuando el videoarbitraje se convierte en continuo motivo de polémica y de agravios comparativos a la hora de juzgar una acción del juego. Pese al desbarajuste que está suponiendo la aplicación del VARen la Primera División española, en otras disciplinas deportivas ha tenido mejor encaje. Quizá una adaptación adecuada a esta nueva tecnología ha supuesto un mejor funcionamiento en deportes de equipo como el rugby o el baloncesto.

El TMO del rugby. Es, sin duda, el deporte que mejor ha adaptado el videoarbitraje. World Rugby comenzó a aplicar el Television Match Official (TMO) en 2001 y solo para las jugadas relacionadas con un ensayo. Paulatinamente se fue aplicando a otras acciones del juego. Desde el año 2015, en concreto desde la Copa del Mundo de Inglaterra, esta tecnología cuenta con la ayuda del ojo de halcón. La filosofía del TMO es muy clara: conseguir que el árbitro tome las decisiones más ajustadas al reglamento. El árbitro del encuentro tiene la última palabra y es el que solicita el TMO. También puede recurrirse a la tecnología si el oficial de vídeo, solo hay uno y está en el campo, comunica una posible infracción al colegiado. El TMO entra en acción para certificar que ha sido o no ensayo; si ha habido o no una infracción antes de la marca; si el lanzamiento a palos ha pasado entre ellos, o si ha habido juego sucio o una acción violenta. El sistema ha tenido detractores porque algunos aseguraban que había demasiado parones, pero el protocolo, con el paso del tiempo, ha conseguido su objetivo: un arbitraje más justo y evitar que un error modifique el resultado de un encuentro.

NBA. La liga profesional de baloncesto americano también lleva tiempo aplicando el videoarbitraje a los partidos. Los colegiados recurren a ello, en cualquier situación del juego, con el objetivo de tomar la decisión más justa y ajustada a reglamento. Las situaciones más habituales son si el tiro ha entrado antes de que sonara la bocina, el jugador que ha tocado el último el balón, si el tiro es de dos o tres puntos, acciones violentas... Los árbitros pueden recurrir al videoarbitraje siempre que lo deseen durante todo el encuentro. La repetición de las imágenes comenzó a emplearse en la campaña 2007-08 y solamente para decidir si un lanzamiento se había hecho dentro o fuera de tiempo. Un par de temporadas después se tomó la decisión de aplicarlo a otras acciones del juego. Si hay dudas sobre alguna acción, el árbitro pide a un centro, denominado NBAReplay Center, que recibe la señal de todos los encuentros y está situado en la localidad de Secaucus (Nueva Jersey), la repetición de las imágenes.

Baloncesto. La Euroliga y la ACBno son inmunes tampoco a las nuevas tecnologías aplicadas al arbitraje. La máxima competición continental funciona de manera parecida a la NBA. Los colegiados, ante una situación dudosa del juego, piden la repetición de las imágenes. Las ven en un monitor y resuelven, con las tomas con las que cuentan, sobre la mencionada acción. En el caso de la ACB, el videoarbitraje se denomina Instant Replay.Los colegiados cuentan con seis cámaras y un operador de vídeo. El responsable del Instant Replay es el árbitro principal de cada encuentro. Desde 2015 funciona en todas las canchas de la máxima competición del 'basket' español. En la ACB sacan pecho con este sistema. Su nivel de acierto, según esta asociación del clubes, ronda el 99%. Igualito que en el fútbol.

Fútbol americano. Otro deporte en el que las imágenes son una herramienta perfectamente encajada en la filosofía del juego. Los árbitros revisan por defecto todos los touchdowns, así como las pérdidas o recuperaciones del balón. La novedad es que los entrenadores de los equipos contrincantes tienen la oportunidad de pedir la revisión de una jugada, la que deseen. Si el solicitante tiene razón, tiene la potestad de poder pedir que se rearbitre otra jugada. Si la revisión es contraria a los intereses del solicitante, el equipo es sancionado con la pérdida de un tiempo muerto. Si no cuenta con tiempos muertos, el técnico no puede pedir ninguna revisión de jugada.

Hockey hierba. Desde 2010, la Federación Internacional de Hockey utiliza el videoarbitraje. En un partido, cualquier jugador del equipo puede solicitar la revisión de una acción y, si esta se estima, el equipo que ha realizado la solicitud conserva el derecho a poder repetirla en otro momento del partido. Afecta a las siguientes acciones: los goles, los penaltis córner y los strokes dentro del área de 23 metros.

Tenis. El ojo de halcón (Hawk-Eye) se estrenó oficialmente en 2006 durante el Abierto de Estados Unidos. Resuelve si la bola botó dentro o fuera. Cada jugador puede pedir tres revisiones por set, una más si se llega al 'tie-break'. Cada fallo contra el solicitante este resta una revisión. A las tres erradas, no puede pedir más.