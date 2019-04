Fútbol | Primera División Las vigilancias defensivas protagonizarán el Real Valladolid-Getafe Antunes y Anuar corren tras el balón en el partido de la primera vuelta disputado el Col / J. P. Gandul-EFE Sergio alertó esta mañana sobre la capacidad del conjunto azulón con balón, sin la que «no estarían en la posición que están» J. A. PARDAL Valladolid Viernes, 12 abril 2019, 14:38

El Real Valladolid recibe el próximo domingo al Getafe en Zorrilla (12:00 horas), uno de los equipos más en forma de esta campaña y que actualmente en cuarta posición pelea por jugar la Liga de Campeones de la próxima temporada. El conjunto de Pepe Bordalás está considerado como uno de los más duros y expertos en eso que se llama el otro fútbol, pero Sergio González, entrenador del conjunto blanquivioleta, quiso poner de manifiesto su buen hacer también con la pelota en los pies. «Compiten muy bien, van todos a una y tiene su protagonismo con balón. En su campo es un poco más práctico, pero en la segunda jugada ya aparece por dentro Portillo, Damián a su espalda… Le gusta mucho jugar por fuera, pero el 90% del inicio de ese juego lo basa en sus dos puntas. Tras robo conecta con ellos y a partir de ahí crece, genera y se hace otro«, dijo el técnico catalán en la rueda de prensa previa al partido. Además, aprovechó para alertar de la importancia de las vigilancias defensivas para conseguir parar al conjunto getafense: »ellos parten un poco el equipo porque ocho defienden y los otros dos se quedan arriba, así que tras robo, sin mirar, saben que hay alguien que va a hacer buena esa pelota. Tenemos que estar atentos y estar mínimo en igualdad numérica y si puede ser en superioridad y sobre todo concentrados«, relató.

Para el partido Sergio, como es habitual, no quiso dar demasiadas pistas sobre el once que pondrá en liza y ni siquiera confirmó que Masip vaya a ser el portero titular. «Siempre que no se ganan los partidos se duda del entrenador, del portero, del delantero, del preparador físico, de la lista…. Todos estamos en duda y esperemos disiparlas este fin de semana», afirmó sin dar más detalles.

Lo que sí confirmó es que Borja y Antoñito están recuperados de sus respectivas lesiones, aunque el primero continua con algunas pequeñas molestias, mientras que dejó en duda la participación de Kiko Olivas, por una gastroenteritis, y aplazó el regreso de Toni a la próxima semana. «Está casi al cien por cien, pero aún le falta coger un poco de ritmo; le hemos protegido y no ha hecho partidos cortos ni gestos en los que haya mucha fricción, pero tiene buenas sensaciones y para la semana que viene seguro que ya puede competir con el grupo y participar».