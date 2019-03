La visita del Real Madrid a Valladolid dispara la venta ilegal de abonos en las redes sociales Aspecto del estadio Zorrilla en uno de los últimos llenos que ha registrado. / R. Gómez En caso de identificar estos casos, puede llegar a acarrear la expulsión de por vida del estadio. El club alerta de posibles estafas y advierte de que los compradores pueden quedarse a las puertas ya que el carné es «personal e intransferible» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Miércoles, 6 marzo 2019, 07:32

Se ofertan en estos días los bolígrafos más caros de la provincia. Anuncios encubiertos que te venden el clásico Bic por 50, 100 y hasta 200 euros, y en el lote incluyen un carné para presenciar este domingo el partido entre el Real Valladolid y el Real Madrid. No importa el verbo. Cedido, prestado o regalado. El asunto es esquivar el término reventa y, por lo tanto, evitar también un fraude de ley.

Más información Quedan aún 1.800 entradas a la venta para el partido ante el Real Madrid

Después de varios años en Segunda División, en Valladolid se había aparcado la reventa y sus consecuencias, pero coincidiendo con la visita del Real Madrid se han disparado en los últimos días la venta ilegal de abonos por Internet. El cauce da igual. Puede ser a través de la conocida web milanuncios.com, la mayoría, o bien mediante perfiles de Twitter, los más osados. «Nosotros cuando detectamos este intento de venta en redes sociales, lo primero que hacemos es intentar saber de qué abonado se trata porque puede tratarse de un perfil falso», explica Jorge Santiago, director del área corporativa del Real Valladolid.

Lo que en muchas ocasiones no sabe el comprador es que, además de ser una práctica prohibida, puede quedarse en la calle si en la misma puerta de acceso se le pide la identificación y el nombre no corresponde con el del abono. «En la parte de atrás del carné se especifica claramente que es personal e intransferible», apuntan desde el club sobre un escenario que ya se ha planteado en varias ocasiones esta misma temporada, concretamente en el estreno en Zorrilla ante el FC Barcelona y en la visita del Atlético de Madrid. En todos esos casos existe abierto un expediente para determinar si esos abonados acaban siendo expulsados.

¿Qué dice la normativa del abonado? Al adquirir el carné, el abonado se compromete expresamente a: - Obligaciones . No hacer un uso indebido del abono, mediante manipulación, falsificación o cesión o venta a terceros. - Resolución . La participación o comisión de cualquiera de los actos o conductas tipificadas podrá dar lugar a que por parte del Real Valladolid C. F., S.A.D. se acuerde la resolución de la relación contractual o la suspensión de sus derechos de acceso y uso de las instalaciones por un período pendiente del expediente que se abra.

Este es la segunda consecuencia que muchos abonados desconocen. «En los casos detectados lo que se hace automáticamente es anular el carné de abonado y abrirle un expediente de expulsión». Y no, no se trata de ningún aviso. «Si el expediente sale adelante y se demuestra tras un plazo pertinente de alegaciones», advierte Santiago, «se le expulsa del club por la falta cometida». Puede ser por un plazo de 3 o de 6 meses, «pero en caso de ser total, no permitimos que esa persona pueda volver a ser abonado».

Llegados a este punto, el expediente se rige por una normativa que se explica convenientemente en la web del club, y que el propio abonado se compromete a cumplir desde el mismo momento en el que se hace con su carné. Es entonces cuando acepta cumplir una serie de obligaciones, una de ellas «no hacer un uso indebido del abono, mediante manipulación, falsificación o cesión o venta a terceros».

«Una cosa es prestar tu abono y otra muy distinta que lo vendas y encima lo anuncies» Jorge santiago, director del área corporativa del real valladolid

Si optas por arriesgarte e intentar sacar partido de tu abono en determinados encuentros, te expones a una sanción. «Estamos hablando de que es ilegal y como todo en la vida el que hace cosas ilegales se arriesga a que le pillen. Si no te pillan, estupendo, pero si te pillan te tienes que atener a las consecuencias», expone el responsable del área corporativa de la entidad blanquivioleta, que tiene en mente no pocos casos de compradores que se han quedado sin poder acceder al partido al intentar entrar con el carné de otro abonado. Da igual que haya pagado 100 que 500. «Nos hemos encontrado casos de gente que se queja a las puertas pero luego se van dando cuenta de que han sido engañados y que no te pueden reclamar nada», sostiene Santiago, que ha visto situaciones de todos los colores y que incluso advierte de otra posible estafa en lo que a las ventas por Internet se refiere. Perfiles que ofertan entradas sueltas y que llegan a vender la misma hasta a cuatro y cinco compradores distintos. Cuando la imprimen y se dirigen al torno de turno, solo el primero puede entrar al campo.

Dejar el abono a un familiar

Luego está el caso de los abonos que terminan en manos de un familiar, vecino o amigo. Una situación excepcional que suele ocurrir en otro tipo de partidos, desde luego no en las visitas de grandes como el Real Madrid a Zorrilla. «Tampoco lo puedes hacer legalmente, pero es difícil de detectar porque hay que pedir el DNI, y en este caso lo que sí es más fácil de detectar es aquellos que quieren entrar con el carné de un hijo pequeño», explica Jorge Santiago, que distingue unos casos de otros. «Una cosa es prestar el carné y otra muy distinta que lo vendas y encima que lo anuncies».

«El torno no sabe quién eres. Hay veces que se detectan estas situaciones en el propio campo, incluso por movimientos que vemos en los aledaños al estadio. También hay que tener en cuenta que el que vende su abono, si es a un desconocido, tiene luego que recuperarlo, y en principio tiene que hacerlo dentro del estadio», señalan desde el club. «Siempre que lo detectemos a tiempo, intentamos que el fraude no llegue a buen puerto y luego si se produce, procedemos a abrir un expediente y a sancionar», concluye Satiago, que no se explica cómo hay aficionados que se arriesgan a comprar una entrada o abono a precios desorbitados cuando «a estas horas, por ejemplo, pueden adquirirla en taquilla por 100».

Aquellos que aún quieran acudir al partido pueden retirar una de las 1.697 entradas que quedan en taquilla al precio de 100 euros (Tribuna Este), 130 (Oeste) y 150 (Especial). En este caso, el club ha entregado 714 entradas al Real Madrid para sus aficionados.