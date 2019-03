¿Dónde viven los socios del Real Valladolid?

«Cuando sale el calendario me organizo para ir a los partidos de fuera»

El ascenso del Valladolid de Mendilibar le terminó de convencer en 2006 y desde entonces probablemente se ha convertido en el socio más fiel del Real Valladolid. Omar Sáez (Valladolid, 1990) trabaja como enfermero en París y pese a disponer de su carné de abonado desde el año 2012, apenas ha visto un puñado de partidos en el estadio Zorrilla. En cambio, es raro que no asista a los partidos que el equipo juega a domicilio.

El inconveniente no es otro que el avión. «Voy poco a Valladolid por problemas con las combinaciones. Sin embargo a los de fuera voy a la mayoría porque me es más fácil viajar», explica Omar. Esta temporada se le ha visto en Montilivi (Girona), el estadio donde se abrió curso el pasado mes de agosto, en Anoeta (San Sebastián), también en el nuevo San Mamés (Athletic de Bilbao), en Mestalla (Valencia), Cornellá (Espanyol) y el Nou Camp (FCBarcelona)... y sin embargo solo ha podido dar uso a su carné en Zorrilla en la segunda jornada del campeonato con la visita del Barça. «Nunca falto a las grandes citas. Cuando sale el calendario me organizo para hacer mi propio cuadrante e intentar estar en la mayor parte de los partidos a domicilio. Gracias a mi trabajo, además, tengo la posibilidad de mover horarios, y eso me facilita mucho las cosas», explica Omar, que por supuesto no faltó hace un año a la fiesta del ascenso. «A mí lo que me enganchó fue el ascenso en la etapa de Mendilibar. Yo tenía 16 años y aquello no se olvida tan fácilmente», sostiene este blanquivioleta de postín, que aprovecha sus viajes para quedar con amigos y hacer alguno más.

Su afición por el fútbol va un poco más lejos, ya que desde que se instaló en Francia, año 2012, combina su pasión por los colores blanco y violeta con los del París Saint-Germain. «Ese fue precisamente el año que llegó el jeque, y aunque la liga no tiene ningún interés porque el PSGsaca veinte puntos al Lille, también soy abonado», relata Omar, que estuvo presente en la eliminación del conjunto parisino en 'Champions' a manos del Manchester United.

Los partidos que no puede asistir en directo los sigue a través de Internet –así vio el último ante el Eibar–, y no pierde ripio de la actualidad del club. «Desde aquí pude seguir la llegada de Ronaldo a Valladolid porque se dio bastante cobertura en prensa escrita y televisión. La verdad es que todo están siendo beneficios desde que llegó y ahora mismo es una incógnita lo que puede pasar si no logramos la permanencia porque no veo a Ronaldo el año que viene en campos como los del Rayo Majadahonda o el Lugo», comenta Omar.