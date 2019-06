Que vuelva el fútbol Partido de Vuelta Argumenta el columnista que la falta de fútbol y fichajes, por el momento, está dejando ver un club sólido y con las ideas claras Espinar, Gómez y Ronaldo. JUAN ÁNGEL MÉNDEZ Valladolid Martes, 25 junio 2019, 20:20

Hace poco más de un mes que el curso echó el telón, pero las trincheras extradeportivas han detenido el tiempo y parece que llevamos un año enredados en intrigas, acusaciones, apuestas, calabozos, fianzas, corrupción, inocencia, culpabilidad, amaños, pruebas, teléfonos pinchados, visitas fugaces y obras. De fútbol, poco. O nada. Solo el adiós al foso y la bienvenida a un nuevo Zorrilla moderno y vanguardista. Y eso me preocupa. La pretemporada está al otro lado del cristal y la primera plantilla del Real Valladolid vive en tinieblas. Estoy seguro de que Miguel Ángel Gómez, también protagonista estos días después de dejar al Levante con la chequera humedecida, continúa con el plan para cerrar boquetes, pero hasta la fecha los movimientos únicamente se dibujan en el extrarradio del vestuario.

Al Real Valladolid le gusta cerrar su armario con la bocina en la nuca, pero no estaría mal que fuera matizando posiciones clave como la del delantero centro, cuyo inquilino estrella necesita una minuciosa integración en el escuadrón de Sergio para llegar al debut con la teoría aprendida. Guardiola pide a gritos un compañero solvente y los nombres que cincelan los cotilleos balompédicos en busca de que la flauta haga sonar una exclusiva, no generan mucha garantía. Está claro que las limitaciones económicas marcan la pauta, pero es un puesto determinante que no admite parches. A los hechos me remito.

El terremoto que ha vivido la entidad desde que la Policía detuvo a Borja demuestra dos cosas. La primera, que el club blanquivioleta destila solidez estructural para afrontar con pausa y criterio un asunto tan espinoso, algo que no resulta sencillo a la vista del ventilador de acusaciones que han ensuciado el nombre del club en todos los rincones del planeta. La segunda tiene que ver con los nuevos canales de información y la pasión que convierte al fútbol en una bomba. La paciencia no existe. Tampoco el gris, todo es blanco o negro. En mi equipo o en el de enfrente, nunca al lado de la coherencia. Poca objetividad y mucho escudo, sobre todo en ciertos foros donde precisamente la mesura debería haber primado por encima de cualquier color. En este tiempo, Miguel Ángel Gómez ha cerrado su cuenta de Twitter y la red social, que apuesta por la información por encima del postureo de Instagram o Facebook, se ha convertido en un estercolero de difamaciones e insultos. Hinchas y haters en plena batalla campal con la posesión de la verdad absoluta como gran tesoro. En este escenario, se difumina lo realmente importante: la objetividad. Eso es una quimera. Y no solo para los aficionados de camiseta y bufanda, sino, y lo que es mucho peor, para ciertos medios de comunicación que hace tiempo que perdieron esta perspectiva. Por suerte, en el diario que cobija estas líneas, la información y la ética profesional priman por encima de cualquier interés personal o económico. Y yo, si me permite, lo celebro.